Das Fernstraßenbundesamt veröffentlichte Anfang November erstmals Eckpunkte,für Anforderungen bei Blendgutachten. Der TÜV Rheinland erfüllt diese Vorgaben nach eigenen Angaben bereits seit Jahren. Viele große Photovoltaik-Anlagen werden in Deutschland entlang von Autobahnen oder Schienenwegen gebaut. Für diese müssen die Investoren Blendgutachten erststellen lassen. Sie dienen als Nachweis, dass die geplanten Photovoltaik-Anlagen die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Lange Zeit gab es für die Gutachten jedoch keine einheitlichen Standards, was auch zu unterschiedlichen Bewertungen führte. ...

