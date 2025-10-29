Zürich - Die UBS hat operativ ein starkes drittes Quartal hingelegt, und auch die CS-Integration läuft reibungslos. Allerdings überwiegen bei der noch einzigen Schweizer Grossbank weiter die Sorgen über die anstehenden verschärften Kapitalanforderungen, wie der Aktienkurs zeigt. Die UBS machte im dritten Quartal 2025 einen Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar - 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei half der Bank, dass sie zwei grosse Rechtsfälle ...

