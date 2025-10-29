Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31
Empfehlung: Kaufen seit: 29.10.2025 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Serviceware verzeichnet EBITDA-Sprung in Q3



Serviceware hat jüngst Q3-Zahlen vorgelegt und unsere Erwartungen im EBITDA leicht übertroffen. Die FY-Guidance wurde derweil erneut bestätigt. Diese sieht unverändert ein Umsatzplus von 5 bis 15% yoy auf 108,5 bis 118,8 Mio. EUR bei 'leichter Verbesserung' des EBITDA vor. Wir gehen davon aus, dass die obere Hälfte der Umsatz-Guidance erreicht wird und sich das EBITDA um 55,6% yoy auf 5,0 Mio. EUR erhöhen wird.



[Tabelle]



SaaS/Service-Erlöse steigen in Q3 um 25% yoy, während Lizenzumsatz starke Erholung hinlegt: In Q3 wuchsen die SaaS/Service-Erlöse auf den Rekordstand von 22,5 Mio. EUR. Dies entspricht qoq einem absoluten Zuwachs von 0,5 Mio. EUR und liegt unter dem Wachstum der Vorquartale von ca. 1,0 Mio. EUR, das wir auch in Q3 erwartet hatten. In Q4 gehen wir erneut von einer Beschleunigung des Trends und einem Plus von 1,0 Mio. EUR qoq auf 23,5 Mio. EUR aus. Besonders erfreulich war in Q3 das starke Lizenzgeschäft, das mit 4,2 Mio. EUR über unseren Erwartungen und dem Vorjahr i.H.v. 3,8 Mio. EUR lag. Der Auftragsbestand wuchs ebenfalls leicht um 4,1 Mio. EUR qoq auf 101,9 Mio. EUR (+4,2% qoq) bzw. um 26,4% gegenüber dem Vorjahr, sodass der bisherige Rekordwert aus dem Q1/25 i.H.v. 101,8 Mio. EUR knapp übertroffen wurde. Einen signifikanten Backlog-Anstieg sehen wir erneut in Q1/26 aufgrund der dann anfallenden periodischen einjährigen Verlängerung zahlreicher Verträge. Den Gesamtumsatz erwarten wir in Q4 bei 31,0 Mio. EUR. In 2026 positionieren wir uns umsatzseitig aufgrund der anhaltend schwachen Konjunkturentwicklung in den europäischen Kernmärkten leicht defensiver, gehen aber weiterhin von einem zweistelligen Top Line-Wachstum von 10,5% yoy auf 129,6 Mio. EUR aus.



Wechsel des US-Partners aufgrund von Übernahme: Nachdem Accenture den bisherigen US-Partner Maryville vor wenigen Monaten übernahm, gab Serviceware jüngst eine neue Partnerschaft mit dem ebenfalls auf ITFM spezialisierten US-Consulting-Unternehmen Thavron Solutions bekannt, das u.E. den bisherigen Partner Maryville ablösen wird. Der vor wenigen Monaten gewonnene Auftrag mit dem ersten US-Kunden bleibt davon unberührt. Insgesamt begrüßen wir den Schritt, da u.E. unter dem neuen Eigentümer ein erhöhtes Risiko besteht, dass die noch junge Partnerschaft mit anderer Priorität verfolgt wird.



Dynamische EBITDA-Entwicklung in Q3: Im jüngsten Quartal entwickelte sich das EBITDA auch dank höherer Lizenzerlöse stark und erreichte 1,7 Mio. EUR ggü. 0,7 Mio. EUR (exkl. aktivierten Eigenleistungen) im Vorjahresquartal. Somit wurden nach 9M bereits 3,6 Mio. EUR EBITDA erreicht (Vj.: 1,6 Mio. EUR exkl. akt. Eigenleistungen). In Q4 erwarten wir ein EBITDA von 1,4 Mio. EUR (MONe FY25: 5,0 Mio. EUR).



Fazit: SJJ dürfte das Jahr mit einem starken Schlussquartal abschließen und seine FY-Guidance erreichen. Auch in 2026 erwarten wir einen überproportionalen EBITDA-Anstieg. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 25,00 EUR.







