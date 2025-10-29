New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände. In einem für Aktien weiterhin günstigen Umfeld konnte der Chiphersteller Nvidia beim Börsenwert erstmals die Marke von fünf Billionen US-Dollar knacken, was auch am Markt insgesamt für gute Laue sorgte. Der Dow stieg zuletzt um 0,58 Prozent auf 47.983 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.