Zürich - Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen und dem Agentic Systems Lab der ETH Zürich zur Beschleunigung des Branchenwandels mithilfe künstlicher Intelligenz (KI). In einer Branche, die oft von Tradition geprägt ist, unternimmt Zurich Insurance Group unter der Leitung von CEO Mario Greco mit der Lancierung eines bahnbrechenden KI-Labors, dem Zurich AI Lab, einen ehrgeizigen Schritt und läutet damit eine neue Ära in der Art und Weise ein, ...

