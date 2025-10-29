NurExone im Finale: Exosomen-Therapie auf globaler Innovationsbühne

Anzeige / Werbung

Wenn sich im November die internationale Wissenschaftsszene in Berlin trifft, rücken Ideen mit echtem Veränderungspotenzial in den Mittelpunkt. Die Falling Walls Foundation bringt seit 2009 Vordenker aus Forschung, Wirtschaft und Politik zusammen - und bietet mit dem Wettbewerb Falling Walls Venture eine Bühne für Start-ups, die Wissenschaft in konkrete Anwendungen übersetzen.

In diesem Jahr hat es NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) unter die 25 Finalisten geschafft. Das israelisch-kanadische Biotech-Unternehmen überzeugte unter 187 Bewerbern mit seinem Ansatz, Rückenmarksschäden und Verletzungen des zentralen Nervensystems mit exosomenbasierter, regenerativer Medizin zu behandeln. Die Auswahl zeigt: Die Arbeit von NurExone trifft einen Nerv - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Von Berlin in die Welt: Falling Walls als Sprungbrett

Wie groß die Strahlkraft des Wettbewerbs ist, zeigt ein Blick auf ehemalige Teilnehmer. T3 Pharmaceuticals etwa gewann 2018 mit einer Plattform, bei der lebende Bakterien gezielt gegen Krebszellen eingesetzt werden. Fünf Jahre später folgte die Übernahme durch Boehringer Ingelheim - ein deutliches Zeichen für die industrieweite Relevanz solcher Innovationen.

Auch Konzerne wie Bayer (WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017) sind fest in die Falling-Walls-Community eingebunden. Über die Bayer Foundation werden Programme wie Female Science Talents oder das Falling Walls Lab gefördert. Der Wettbewerb ist damit längst mehr als ein Branchentreff - er wird zum Knotenpunkt für wissenschaftliche Durchbrüche, gesellschaftliche Debatten und wirtschaftliche Visionen.

Therapieansatz mit klarer Richtung

Was NurExone auszeichnet, ist die Verbindung von wissenschaftlicher Präzision mit einem konkreten medizinischen Ziel. Die Technologieplattform ExoPTEN setzt auf biologisch aktive Exosomen, die beschädigte Nerven zur Regeneration anregen sollen - nicht-invasiv und mit ersten positiven Ergebnissen in präklinischen Studien.

Hinzu kommen Fortschritte im regulatorischen Bereich und ein wachsendes Patentportfolio. Die Nominierung in Berlin bringt das Unternehmen nun in ein Umfeld, das Wissenschaft nicht isoliert betrachtet, sondern in gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge einordnet.

Im Kreis der Finalisten zeigt NurExone, dass sich Biotechnologie auch jenseits klassischer Pfade entwickeln kann - nah an der Forschung, mit Blick auf reale Anwendungsmöglichkeiten. Das macht das Unternehmen zu einem spannenden Akteur in einem Feld, das sich dynamisch entwickelt - und in dem neue Ansätze dringend gebraucht werden.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66791022-disruptive-wissenschaft-auf-grosser-buehne-nurexone-qualifiziert-sich-als-finalist-bei-falling-walls-venture-2025-176.htm





Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone im Finale: Exosomen-Therapie auf globaler Innovationsbühne appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000BAY0017,CA67059R1091