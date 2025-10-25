Disruptive Wissenschaft auf großer Bühne: NurExone qualifiziert sich als Finalist bei Falling Walls Venture 2025

Anzeige / Werbung

Wenn sich jedes Jahr im November in Berlin führende Köpfe aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik versammeln, dann werden Zukunftsthemen großgeschrieben. Denn die Falling Walls Foundation hat sich seit ihrer Gründung 2009 zu einer globalen Plattform entwickelt, auf der bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, forschungsbasierte Start-ups und transformative Ideen vorgestellt werden.

Ein Highlight des Summits ist das Programm Falling Walls Venture - ein internationaler Wettbewerb, bei dem die innovativsten jungen Unternehmen um den Titel "Science Breakthrough of the Year" in der Kategorie Science Start-ups konkurrieren.

2025 zählt NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) zu den 25 weltweit ausgewählten Finalisten, die vom 6. bis 9. November beim Falling Walls Science Summit antreten¹. Aus 187 Bewerbern wurde das israelisch-kanadische Biotech-Unternehmen für seine richtungsweisende Arbeit im Bereich der regenerativen, exosomenbasierten Therapie für Rückenmarksschäden und anderen Verletzungen des zentralen Nervensystems nominiert. Diese unterstreicht, dass NurExone sowohl wissenschaftlich als auch gesellschaftlich relevant forscht - mit dem Ziel, bisher unheilbare Erkrankungen künftig behandeln zu können.

Mit Bayer AG und T3 Pharmaceuticals in bester Gesellschaft

Ein Blick auf frühere Falling-Walls-Teilnehmer zeigt, welches Potenzial in dieser prestigeträchtigen Veranstaltung steckt. So gewann etwa T3 Pharmaceuticals, ein Schweizer Biotech-Start-up, den Wettbewerb Science Breakthrough of the Year im Jahr 2018. Das Unternehmen entwickelte eine innovative Therapieplattform, bei der lebende Bakterien gezielt Krebszellen bekämpfen. Die Technologie war so überzeugend, dass Boehringer Ingelheim, eines der größten Pharmaunternehmen Europas, T3 Pharmaceuticals 2023 übernommen hat - ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Falling Walls als Sprungbrett für wissenschaftliche Durchbrüche dienen kann.

Auch globale Konzerne wie die Bayer AG (WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017) engagieren sich aktiv in der Falling-Walls-Community. Über die Bayer Foundation unterstützt der DAX-Konzern Initiativen wie Female Science Talents und das Falling Walls Lab, um die Forschung und Innovationen weltweit zu fördern. Dieses Engagement zeigt, wie eng wissenschaftliche Exzellenz, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Vision in diesem Umfeld miteinander verknüpft sind.

Warum NurExone Falling Walls überzeugt

Was NurExone als Finalisten prädestiniert, ist die einzigartige Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe, klar definiertem medizinischem Nutzen und einer Technologieplattform mit globalem Marktpotenzial. Denn mit ExoPTEN entwickelt das Unternehmen eine nicht-invasive, regenerative Therapie, die mithilfe von biologisch aktiven Exosomen die Regeneration beschädigter Nerven im zentralen Nervensystem anstoßen soll. Präklinische Daten zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse, und regulatorische Fortschritte sowie Patente belegen, dass NurExone einen klaren klinischen Weg verfolgt.

Die Auswahl unter die besten 25 Start-ups weltweit ist daher sowohl ein wissenschaftlicher Ritterschlag, als auch ein strategisches Signal an Investoren und Partner: NurExone gehört zu einer neuen Generation von Biotech-Unternehmen, die Forschung und Marktrelevanz miteinander verbinden. In der Reihe von Erfolgsbeispielen wie T3 Pharmaceuticals und in einem Netzwerk, das von Partnern wie der Bayer AG gestützt wird, steht NurExone für das, worum es bei Falling Walls wirklich geht: Wissenschaft, die Grenzen überwindet - und Zukunft gestaltet.

