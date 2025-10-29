Was für ein Tag für treue Nvidia-Aktionäre: In drei Jahren hat sich die Aktie des KI-Pioniers mehr als verzehnfacht. Und unser Lieblings-CEO Jensen Huang legt noch einmal nach.Eine Keynote, die es in sich hatte: Der mitreißende Nvidia-Boss präsentierte eine Supercomputer-Lösung für die Fehlerkorrektur von Quantencomputern und verwies auf neue Kooperationen mit den Depot-2030-Firmen Uber und Palantir. Zudem zeigte Nvidia der Welt auf der GTC eine Grafik, die es in sich hat.Damit gelingt der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...