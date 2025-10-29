The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2025
ISIN Name
CA26926A1030 E-TECH RESOURCES INC.
CA3821131081 GOOD GAMER ENT. INC.
NO0010779341 ONCOINVENT ASA
US025816DL03 AMER.EXPRESS 23/26 FLR
