NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Verizon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Dessen neuer Vorstandschef wolle "die Marktführerschaft zurückerobern", schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es überrasche nicht, dass der Markt jetzt ein gewisses Risiko einpreise, dass sich der Wettbewerb nun verschärft. Für die US-Mobilfunktochter T-Mobile US stelle sich unter anderen die Frage, wie sie ihr langjähriges überdurchschnittliches Wachstum aufrechterhalten kann./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508





© 2025 dpa-AFX-Analyser