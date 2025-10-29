EQS-News: Technogym / Schlagwort(e): Joint Venture

Technogym und World Athletics präsentieren RUN X, die erste Weltmeisterschaft auf dem Laufband



29.10.2025 / 20:50 CET/CEST

Erster virtueller Indoor-Laufwettstreit soll Profisportler sowie Enthusiasten in Fitness- und Sportzentren auf der ganzen Welt miteinander verbinden CESENA, Italien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Technogym - weltweit führend in den Bereichen Wellness, Athletiktraining und Gesundheit sowie offizieller Ausrüster der letzten 10 Olympischen Spiele - und World Athletics, der globale Dachverband der Leichtathletik, freuen sich, eine Partnerschaft zur Einführung von RUN X, der allerersten Weltmeisterschaft auf dem Laufband, bekannt zu geben. Dieser bahnbrechende, 5 km umfassende Wettstreit wird das Konzept des Laufens auf den Kopf stellen, geografische Grenzen überwinden sowie eine globale Leichtathletikmeisterschaft in Sport- und Fitnesszentren auf der ganzen Welt zugänglich machen. Seit mehr als 40 Jahren ist Technogym führend im Bereich innovativer, leistungsstarker Laufbänder. Technogym ist in mehr als 50 000 Fitness-, Wellness- sowie Sportzentren in 120 Ländern vertreten und verfügt über die weltweit größte installierte Anzahl an vernetzten Laufbändern. Das Unternehmen wirbt seit langem für seine soziale Kampagne "Let's Move for a Better World" (Bewegen für eine bessere Welt), die darauf abzielt, regelmäßige körperliche Aktivität zu fördern, um einen gesünderen und nachhaltigeren Planeten zu schaffen. RUN X entstand aus der gemeinsamen Vision von Technogym und World Athletics, die universelle Popularität des Laufens zu nutzen und es in Fitness- sowie Sportzentren zugänglich zu machen - mit absoluter Sicherheit, Komfort und ohne Zeit- oder Wettereinschränkungen. Ab dem ersten Quartal 2026 können sich Fitness- und Wellnessclubs aus der ganzen Welt dem Netzwerk anschließen und die erste Weltmeisterschaft auf dem Laufband ausrichten. Ab dem 2. Quartal können sich Läufer für den Wettstreit anmelden, der im Herbst 2026 stattfinden wird. RUN X bietet Mitgliedern die Möglichkeit, über eine Online-Rangliste gegen professionelle Athleten anzutreten, die Echtzeit-Ranglisten von Teilnehmenden aus aller Welt anzeigen. Die 5-km-Ergebnisse werden auf Laufbändern zertifiziert, die mit dem "Technogym Digital Ecosystem" verbunden sind. Die bestplatzierten Teilnehmer jedes Landes, die nach Altersgruppen eingeteilt sind, werden dann zu den regionalen Meisterschaften aufsteigen, um sich für das Weltfinale zu qualifizieren. Das Finale wird Ende 2026 an einem legendären Ort stattfinden, wo die besten 10 männlichen und 10 weiblichen Läufer um den ersten Laufband-Weltmeistertitel in einem spannenden und fesselnden Format, das den Laufsport auf eine völlig neue Ebene hebt, kämpfen werden. RUN X wird einen Preispool von 100 000 US-Dollar bieten, während World Athletics Wild Cards für einige seiner "World Athletics Series Events", wie die "World Road Running Championships", vergeben wird. Welt-Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Technogym für die Laufband-Weltmeisterschaft. Gemeinsam wollen wir einen virtuellen Wettkampfplatz schaffen, der eine globale Gemeinschaft aufbaut, unterhält und Hobbyläufer motiviert, sich zu messen und sich mit einer weltweiten virtuellen Gemeinschaft zu verbinden. Durch die Kombination der besten Lauftechnologie von Technogym mit der Reichweite und Universalität der Leichtathletik verspricht dieses Event, die Welt des E-Sports zu revolutionieren." Nerio Alessandri, Gründer und Geschäftsführer von Technogym, fügte hinzu: "Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft mit World Athletics, die perfekt zu unserer langfristigen Mission passt, immer mehr Menschen zu regelmäßiger körperlicher Betätigung zu bewegen. RUN X wird Millionen von Läufern mit unseren Partner-Fitnesszentren auf der ganzen Welt verbinden, während unser exklusives Technogym-Ökosystem die treibende Kraft hinter diesem neuen Wettbewerb sein wird." Weitere Informationen für Läufer

