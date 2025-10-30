Bewährte, vorgefertigte KI-Agenten eines führenden Unternehmens für verantwortungsvolle KI-Governance ermöglichen dem Erstanwender American Life Security Corp. eine effizientere Abwicklung im Privatkreditgeschäft

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Einführung seines KI-Agentenkatalogs für Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen bekannt. Die ergebnisorientierten KI-Agenten sind darauf ausgelegt, komplexe Abläufe wie Kreditverarbeitung sowie Vertragsprüfung zu vereinfachen. Als Managed Service bereitgestellt, unterstützen die Agenten Organisationen dabei, Personalengpässe und operative Engpässe sicher sowie skalierbar zu überwinden.

Einer der ersten Kunden, der einen KI-Agenten von SS&C bewertet, ist American Life, ein schnell wachsender Versicherer im Bereich Renten- und Altersvorsorge mit Sitz in Lincoln, Nebraska. Das Unternehmen nutzt und testet den "Credit Agreement Document Agent" von SS&C, um die Abläufe im Privatkreditgeschäft zu optimieren. Der KI-Agent überprüft und aktualisiert kontinuierlich umfangreiche Kreditdokumente und reduziert dabei Zeitaufwand sowie Fehler, die mit manueller Prüfung verbunden sind. SS&C verzeichnete durch den Einsatz dieser Technologie eine deutliche Verkürzung der Kreditbearbeitungszeiten in den eigenen Abläufen.

"Das KI-Agentenangebot von SS&C hat sich durch seine erfolgreiche Einbindung in die eigenen Abläufe des Unternehmens ausgezeichnet", sagte Georgette Nicholas, Geschäftsführerin von American Life. "Die Möglichkeit, Kreditverträge nahezu in Echtzeit zu aktualisieren, wird transformative Wirkung entfalten und unserem Team erlauben, sich auf höherwertige Aufgaben statt auf manuelle Pflege zu konzentrieren. Diese Einführung unterstreicht unseren Einsatz für Innovation im Renten- und Altersvorsorgesektor."

Die Lösung basiert auf dem SS&C AI Gateway, der unternehmenseigenen KI-Governance-Plattform in Unternehmensqualität. Jeder Agent wird innerhalb der eigenen Abläufe von SS&C entwickelt, getestet und bereitgestellt, bevor er an Kunden ausgeliefert wird. So ist sichergestellt, dass Leistung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie messbarer ROI nachgewiesen sind.

"Intelligente Automatisierung und KI haben sich für unsere Organisation als Wegbereiter der Transformation erwiesen und ermöglichen Geschäftswachstum sowie Umsatzsteigerung mit Geschwindigkeit und Skalierung", sagte Rob Stone, Geschäftsbereichsleiter für Intelligente Automatisierung und Analytik bei SS&C. "Als 'Customer Zero' haben wir erkannt, wie wichtig erprobte, zweckorientierte Lösungen sind, die durch starke Governance und erfahrenen Support abgesichert werden. Mit diesem Angebot wollen wir unseren Kunden ermöglichen, den Nutzen von Agenten-KI sicher, geschützt und schnell zu realisieren."

Das SS&C AI Gateway bietet sicheren, prüfbaren sowie konformen Zugriff auf große Sprachmodelle (LLMs). Das Gateway nutzt Echtzeitschutzmechanismen für erweiterte Sicherheit und Datenschutz, Echtzeit-Risikomonitoring sowie Nachvollziehbarkeit der Aktionen. SS&C bietet verschiedene Bereitstellungsoptionen an, einschließlich Hosting der KI-Agenten und des AI Gateway auf unternehmenseigener GPU-Infrastruktur in ISO-konformen Rechenzentren, um die vollständige Datenhoheit der Kundschaft sicherzustellen.

SS&C bietet außerdem Agent Services für kundenspezifische KI-Agentenlösungen, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Über die Kreditverarbeitung hinaus umfasst der KI-Agentenkatalog von SS&C Agenten für Vertragsanalyse, Handelsabgleich sowie -validierung, Rechnungsverarbeitung und andere häufige, aber komplexe betriebliche Arbeitsabläufe. Jeder Agent kann sofort eingesetzt oder über SS&C Agent Services individuell angepasst werden, um Agenten, die auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, zu entwerfen und zu trainieren.

Weitere Informationen zu den Agenten-Automatisierungslösungen von SS&C finden Sie hier.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält weltweit Niederlassungen. Mehr als 23.000 Organisationen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen, von den größten internationalen Konzernen bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, vertrauen auf SS&C für Fachkompetenz, Skalierbarkeit sowie Technologie.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie unter www.ssctech.com.

