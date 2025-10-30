Gemeinsam geht mehr als alleine - das weiß jeder, der schon einmal Mannschaftssport gemacht oder eine komplexe Aufgabe in einem interdisziplinären Team gelöst hat. Doch wie gelingt es uns, Menschen auf unserem Weg mitzunehmen? Wenn Unternehmen bei Marketing und Vertrieb auf Communities setzen, kommt es genau darauf an. Marken wie Starbucks oder lululemon haben eigentlich austauschbare Produkte derart mit Identität aufgeladen, dass es für treue Kunden keine Alternativen mehr gibt. Auch das eCommerce-Unternehmen Empire Brand Building versucht auf seinem Weg, alle Beteiligten mitzunehmen - auch Aktionäre können profitieren: Einerseits winken Rabatte, andererseits handfeste Renditen.

