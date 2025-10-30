Meta überzeugt mit starken Zahlen, doch eine einmalige Steuerlast von 15,9 Milliarden US-Dollar schockiert die Anleger. Trotz Rekordumsatz stürzt die Aktie um bis zu 9 Prozent ab. Die Details. Trotz glänzender Zahlen ist die Aktie von Meta nach Börsenschluss zeitweise um bis zu 9 Prozent eingebrochen. Der Social-Media-Gigant übertraf im dritten Quartal zwar alle Umsatz- und Gewinnschätzungen, musste aber gleichzeitig eine einmalige Steuerbelastung von 15,9 Milliarden US-Dollar verbuchen - ausgelöst durch die Umsetzung von Präsident Donald Trumps One Big Beautiful Bill Act. Meta meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,25 US-Dollar (erwartet: 6,69 US-Dollar) und einen Umsatz von 51,24 …

