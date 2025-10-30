EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Mister Spex beruft Benjamin v. Schenck zum Chief Financial Officer



30.10.2025

Mister Spex beruft Benjamin v. Schenck zum Chief Financial Officer Die Mister Spex SE gibt heute die Ernennung von Benjamin v. Schenck zum Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands bekannt. Er tritt seine neue Position zum 1. November 2025 an. Benjamin v. Schenck bringt über 15 Jahre Erfahrung in Finanz- und Führungsfunktionen in digitalen Geschäftsmodellen, im Retail und in der Medienbranche mit. Zuletzt war er als CFO bei Outfittery tätig, wo er das Unternehmen erfolgreich durch ein herausforderndes Marktumfeld sowie die Fusion mit Lookiero führte. Zuvor bekleidete er mehrere leitende Finanzfunktionen bei ProSiebenSat.1 Media SE, wo er die digitale Geschäftsentwicklung und Werbeplattformen des Konzerns maßgeblich mitgestaltete, zentrale Integrationsprojekte verantwortete und an strategischen Transaktionen mitwirkte. Seine Karriere begann er im Investment Banking bei BNP Paribas in Frankfurt und Paris. Tobias Krauss, CEO der Mister Spex SE, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Benjamin bei Mister Spex willkommen zu heißen. Seine umfassende Finanz-Expertise, sein operatives Denken und seine nachgewiesene Erfahrung in der Steuerung von Transformations- und Integrationsprozessen machen ihn zur idealen Besetzung für die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung. Mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Profitabilität wird Benjamin eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere finanzielle Steuerung zu stärken und profitables Wachstum voranzutreiben." Nicola Brandolese, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mister Spex SE, ergänzt: "Die Berufung von Benjamin ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung unseres Führungsteams für die nächste Phase der Transformation von Mister Spex. Seine Erfahrung mit digitalen Plattformen wird wertvolle Impulse liefern, während das Unternehmen weiter skaliert und seine langfristigen Wertschöpfungsziele verfolgt." Benjamin v. Schenck sagt: "Mister Spex vereint eine starke Marke mit einem differenzierten Omnichannel-Modell und klarem Potenzial zur Wertsteigerung. Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase dazuzustoßen und die nächste Phase der strategischen und finanziellen Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten." Benjamin v. Schenck folgt auf Stephan Schulz-Gohritz, der das Unternehmen zum 31. Oktober 2025 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat.



Über Mister Spex: Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und vier Online-Shops in Europa sowie 65 eigenen Filialen in Deutschland entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht - in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern. Investor Relations: Irina Zhurba I Director Investor Relations I Irina.Zhurba@misterspex.de Pressekontakt Elina Schneiders I Head of Corporate Communications I elina.schneiders@misterspex.de Mister Spex SE Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com



