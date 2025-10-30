Basel - Avolta hat im dritten Quartal 2025 den Umsatz nicht weiter gesteigert. Das auf Flughafen-Shops spezialisierte Unternehmen litt unter einem stark negativen Währungseffekt. Der Kernumsatz lag von Juli bis September bei 3,79 Milliarden Franken, wie der Basler Konzern am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Minus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gebremst wurde die Entwicklung durch Wechselkurseffekte (-4,7%) und einen negativen M&A-Effekt ...

