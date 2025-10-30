Allschwil - Das Biotechunternehmen Idorsia ist auch für die ersten neun Monate auf Wachstumskurs geblieben. Das Management bestätigte auch den bisherigen Ausblick. Der Umsatz kletterte von Januar bis September auf 173 Millionen Franken nach 53 Millionen in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Darin enthalten sind Produktverkäufe von 92 Millionen Franken, Produktverkäufe an Partner (3 Mio) und Vertragserlöse (78 Mio). ...

