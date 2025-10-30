Nürnberg (ots) -- UmweltBank AG erzielt positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 9,1 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025- Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6 Mio. Euro- Listing der UmweltBank-Aktie im Scale-Segment der Deutschen Börse- Gesamtkapitalquote steigt im 3. Quartal um +0,3%pkt auf 16,2% per 30.09.2025. Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge die Quote bei rund 16,9%- Erfolgreiche Produkteinführung des grünen UmweltBank Bond-ETFs (100 Mio. Euro), grüner Aktien-ETF steigt auf 60 Mio. Euro Fondsvolumen- Erfolgreiche Einführung des Girokontos- Vollzug (Closing) des Verkaufs von zwei Immobilienbeteiligungen mit einem Transaktionsvolumen von rund 100 Mio. EuroDie UmweltBank hat im dritten Quartal 2025 weitere wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Ein bedeutender Meilenstein war die erfolgreiche Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,6 Mio. Euro. Die Stärkung der Kapitalausstattung ist dabei von strategischer Bedeutung zur Erreichung der Wachstumsziele, insbesondere in Bezug auf die Ausweitung des Kreditgeschäfts. In diesem Zusammenhang war ebenfalls das Listing der UmweltBank-Aktie im Scale-Segment der Deutschen Börse von Bedeutung, was den Zugang zu einem breiteren Investorenkreis ermöglicht und die Eigenkapitalbeschaffung erleichtert hat.Die Anrechnung der Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung auf die Kapitalquoten erfolgt aufgrund regulatorischer Vorgaben planmäßig Ende 2025. Die Gesamtkapitalquote konnte im dritten Quartal leicht auf rund 16,2% gesteigert werden (30.06.2025: 15,9 %). Inklusive Anrechnung der Eigenkapitalerhöhung läge die Quote bei rund 16,9%.UmweltBank bringt neuen nachhaltigen Anleihen-ETF an die BörseDie UmweltBank hat Ende August ihren zweiten eigenen ETF aufgelegt, der bereits ein Anlagevolumen von mehr als 100 Mio. Euro erreicht hat. Der breit diversifizierte UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro (WKN A41CHM) investiert dabei ausschließlich in Anleihen, deren Emissionserlöse ökologische und soziale Projekte finanzieren. Wie der bereits aufgelegte UmweltBank Aktien-ETF (Fondsvolumen: 60 Mio. Euro) ist auch der neue Anleihen-ETF als dunkelgrüner Fonds laut Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung qualifiziert. Beide ETFs sind wesentliche Elemente im Anlagespektrum der digitalen Anlageberatung, die die UmweltBank im November anbieten will.Privatkundengeschäft mit abnehmender WachstumsdynamikIm Privatkundengeschäft wuchs die Kundenanzahl auf rund 161.000 an. Insgesamt konnten in den ersten neun Monaten damit 4% (rund 6.200 Nettoneukunden) neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden. Das Einlagenvolumen betrug 3,6 Mrd. Euro zum 30.09.2025. Im vierten Quartal wird eine deutlich steigende Wachstumsdynamik angestrebt.Firmenkundengeschäft mit selektivem Kredit-NeugeschäftDie UmweltBank erzielte selektives Neugeschäft von rund 72 Mio. Euro (Vorjahr: 115 Mio. Euro) zum 30.09.2025. Der Vorstand rechnet nur noch mit einem Neukreditvolumen im Bereich von 200 - 250 Mio. Euro für das Jahr 2025. Im Bereich der Erneuerbaren Energien hat die UmweltBank erste Finanzierungsanfragen nach Batterieenergiespeichersystemen erhalten. Damit leistet die UmweltBank einen wichtigen Beitrag für eine stabile und flexible Energiezukunft.Abbau des Beteiligungsportfolios schreitet weiter voranIm Beteiligungsbereich setzt die UmweltBank ihre strategische Ausrichtung konsequent fort und konnte insgesamt zwei Immobilienbeteiligungen mit einem Transaktionsvolumen von rund 100 Mio. Euro erfolgreich an externe Käufer veräußern. Für zwei weitere Beteiligungen wurden Absichtserklärungen unterzeichnet.Ergebnis und AusblickDie UmweltBank erzielte zum 30.09.2025 ein positives Ergebnis vor Steuern von 9,1 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 8,9 Mio. Euro.Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert: Der Vorstand erwartet weiterhin ein positives Ergebnis vor Steuern für die UmweltBank AG zwischen 5 und 10 Mio. Euro. Im Jahresverlauf 2025 wird mit einer erhöhten Risikovorsorge in einer Bandbreite von 10 bis 15 Mio. Euro gerechnet, die in der Gesamtprognose bereits berücksichtigt wurde. In Abhängigkeit des Geschäftsverlaufs wird die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung auf geringem Niveau für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt.Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum 30.09. ist kein Testat vorgesehen.Weitere InformationenWeiterführende Informationen und die Präsentation finden Sie auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/investor-relations/)Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.DisclaimerDie UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.Pressekontakt:Dr. Florian WedlichLeiter Unternehmensentwicklung & Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1007E-Mail: ir@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/6147906