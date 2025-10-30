FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck einer großen Menge von Quartalsbilanzen, Notenbank-Entscheidungen und dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping wird der Dax am Donnerstag etwas höher erwartet. Damit dürfte er einen Teil seiner Vortagesverluste wettmachen.

Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.164 Punkte. Für den EuroStoxx 50, dem Leitbarometer der Euroregion, zeichnet sich ein Zuwachs von 0,1 Prozent ab.

Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden erzielte US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

"Positiv ist auf jeden Fall, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt offensichtlich auf Versöhnungskurs sind und sich aufeinander zubewegen", stellte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta verarbeiten. Ferner stehen viele Quartalszahlen deutscher Unternehmen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe auf dem Programm, aber auch aus dem Dax, bevor am Nachmittag Inflationsdaten aus Deutschland und gleich danach die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen.

Nachdem die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Markt erwartet worden war, ließ Fed-Chef Jerome Powell durchblicken, dass eine weitere Senkung im Dezember alles andere als sicher ist. Dies dürfte Marktteilnehmer etwas enttäuschen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird an diesem Donnerstag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die Frage, ob Notenbankchefin Christine Lagarde die Tür für eine Leitzinssenkung im Dezember offen lässt, bleibt spannend. Lagarde hatte zuletzt immer wieder betont, man werde weiterhin von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

Im Dax schauen Anleger auf Volkswagen nach der Veröffentlichung von Zahlen für das dritte Quartal. Vorbörslich auf Tradegate legten die Vorzüge im Vergleich mit dem Xetra-Schluss um 1,4 Prozent zu. Die operative Marge bereinigt um Sonderlasten und Zölle fiel höher aus als erwartet.

Beim Flugzeugbauer Airbus sprang der Gewinn im dritten Quartal nach oben. An den Jahreszielen hält Airbus fest. Die Anteile bewegen sich in Rekordhöhen und zogen auf Tradegate um ein halbes Prozent an. Der Konzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, lobte die UBS.

Mit 0,9 Prozent im Plus notierten Lufthansa nach dem Quartalsbericht. Ein Händler lobte insbesondere den freien Barmittelfluss.

Puma gewannen 2 Prozent. Der Sportartikelkonzern stieß nach deutlichen Umsatzrückgängen ein Restrukturierungsprogramm an, um wieder auf Kurs zu kommen.

Der Kochboxenversender Hellofresh musste im dritten Quartal wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen. Der Jahresausblick wurde jedoch bestätigt. Die Papiere verbuchten auf Tradegate ein Plus von 1,6 Prozent.

Der Internetportal-Betreiber Scout24 wird nach einem starken dritten Quartal optimistischer. Das Kursplus belief sich auf 4 Prozent.

Auch Vossloh wurden 4 Prozent höher gehandelt. Der Eisenbahntechnikkonzern verbesserte seinen Umsatz und operativen Gewinn stärker als erwartet./ajx/mis

