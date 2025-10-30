Unter dem Eindruck einer großen Menge von Quartalsbilanzen, Notenbank-Entscheidungen und dem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping wird der DAX am Donnerstag etwas höher erwartet. Damit dürfte er einen Teil seiner Vortagesverluste wettmachen Etwa eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.164 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , dem Leitbarometer der Euroregion, zeichnet sich ein Zuwachs von 0,1 Prozent abIm Streit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.