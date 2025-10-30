© Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Shell übertrifft im dritten Quartal die Gewinnerwartungen und startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3,5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legt leicht zu. Der britische Energieriese Shell hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und seine Anleger mit einem weiteren groß angelegten Aktienrückkaufprogramm überrascht. Das Unternehmen kündigte an, in den kommenden drei Monaten weitere 3,5 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien zu investieren - bereits das 16. Quartal in Folge mit mindestens 3 Milliarden US-Dollar an Rückflüssen an die Anteilseigner. Im dritten Quartal erzielte Shell ein bereinigtes Ergebnis von 5,4 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern …