EQS-News: reconcept GmbH
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar // Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond
Das Platzierungsergebnis wurde maßgeblich von der starken Nachfrage der reconcept-Privatanleger getragen, die das Geschäftsmodell und den nachhaltigen Ansatz des Unternehmens bereits seit vielen Jahren unterstützen. Ihr anhaltendes Engagement unterstreicht die große Vertrauensbasis und die starke Reputation, die reconcept als verlässlicher Emittent von nachhaltigen Geldanlagen und Projektentwickler für Erneuerbare Energien genießt. Demgegenüber zeigte sich die Nachfrage institutioneller Investoren zurückhaltender. Zwar fiel das Feedback in der Anbahnungsphase positiv aus, doch führte dann während der nur dreiwöchigen Zeichnungsfrist das von einer wachsenden Unsicherheit geprägte allgemeine Börsenumfeld zu einer spürbaren Investitionszurückhaltung dieser Investorengruppe - zumal es sich bei der Emission um eine Debütanleihe im institutionellen Segment handelte.
"Unser erklärtes Ziel war es, über unseren Partner M.M.Warburg & CO erstmals auch institutionelle Investoren direkt zu adressieren. Wir haben wertvolle Kontakte geknüpft und eine solide Ausgangslage für zukünftige Platzierungen geschaffen. Allerdings hat sich gezeigt, wie stark makroökonomische und weltpolitische Signale für Verunsicherung sorgen können, obwohl diese auf unser direktes Geschäftsumfeld keinen wesentlichen Einfluss haben", erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. "Umso mehr werten wir den erneuten Zuspruch der reconcept-Privatanleger als starken Vertrauensbeweis und großen Erfolg - vor allem in Anbetracht der sehr kurzen Zeichnungsfrist, die für sie vollkommen neu war. Sie wissen, dass reconcept für reale, werthaltige Projekte sowie transparente, nachhaltige Finanzprodukte steht. Wir werden unseren Weg konsequent fortsetzen und möchten noch mehr Anlegern die Möglichkeit geben, mit ihrem Investment einen Beitrag zur Energiewende zu leisten."
Aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Kreis der reconcept-Privatanleger und des anhaltenden Interesses an nachhaltigen Investments bereitet reconcept derzeit die Begebung des reconcept Green Global Energy Bonds II noch für dieses Jahr vor. Die neue Anleihe wird das Konzept des reconcept Green Global Energy Bonds fortführen und im bewährten Rahmen einer bis zu einjährigen Eigenemission vor allem Privatanlegern die Möglichkeit bieten, direkt in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.reconcept.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 24. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) beendet.
30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|reconcept GmbH
|ABC-Straße 45
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 325 21 650
|E-Mail:
|info@reconcept.de
|Internet:
|www.reconcept.de
|ISIN:
|DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1, DE000A4DFW53
|WKN:
|A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2220480
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2220480 30.10.2025 CET/CEST