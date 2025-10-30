EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

HomeToGo gibt Ergebnisse des dritten Quartals 2025 am 13. November 2025 bekannt Luxemburg, 30. Oktober 2025 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 (endete zum 30. September 2025) am 13. November 2025 um 7:00 Uhr MEZ veröffentlichen. Sebastian Bielski, CFO, wird die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde - unter der folgenden Adresse registrieren: https://www.appairtime.com/event/807e21cd-aa53-42f8-8261-c877b149549a Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com



