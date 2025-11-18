EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Interhome startet seine B2C-Webseite auf der zentralen Technologieplattform von HomeToGo nur zwei Monate nach Abschluss der Interhome-Übernahme



18.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Interhome startet seine B2C-Webseite auf der zentralen Technologieplattform von HomeToGo nur zwei Monate nach Abschluss der Interhome-Übernahme

Die neue B2C-Webseite bietet Reisenden und Eigentümern von Ferienhäusern Vorteile durch HomeToGo's herausragende Verbesserungen in zentralen technischen Bereichen und bei der Leistung. Dies zeigt sich insbesondere durch erweiterte Suchergebnisse, bessere Standorterkennung und dynamische Karten, die die Verfügbarkeit in Echtzeit aktualisieren. Luxemburg, 18 November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, und Interhome, ein Spezialist für Ferienhäuser, der Europas größtes lokales Servicebüro Netzwerk betreibt, haben offiziell die neue B2C-Webseite von Interhome gelauncht. Die Markteinführung markiert die erfolgreiche Migration des B2C-Kanals von Interhome auf die zentrale Technologieplattform von HomeToGo. Dieser Meilenstein ist einer der ersten wichtigen Schritte in HomeToGo's 18-monatigem Carve-out-Plan von Hotelplan, der Interhome nach der Übernahme im August 2025 zur vollen operativen Unabhängigkeit führen wird. Die neue B2C-Webseite von Interhome wird sowohl Reisenden als auch Eigentümern von Ferienhäusern durch schnellere Produktentwicklung, größere Flexibilität und die Gewährleistung zukünftiger Skalierbarkeit zugutekommen. Für Interhome-Reisende bedeutet dies mehrere funktionale und leistungsorientierte Verbesserungen, darunter erweiterte Suchergebnisse, bessere Standorterkennung und dynamische Karten, die die Verfügbarkeit in Echtzeit aktualisieren. Alle Kundenkonten und ihre Reservierungsdaten wurden erfolgreich migriert. Die neue Interhome-Webseite ermöglicht zudem auch beschleunigte Feature-Rollouts, wodurch die Marke in der Lage sein wird, neue Produktfunktionen, die auf der HomeToGo-Plattform entwickelt wurden, schnell und einfach bereitzustellen. Die neue Webseite wurde nur 48 Arbeitstage nach dem Abschluss der Übernahme gestartet und umfasst bei 100% Uptime für den Interhome B2C-Kanal und alle Benutzerkonten 18 lokalisierte Markt-Domains und über 65.000 zugehörige Landingpages. Der Zeitpunkt fällt bewusst mit der bevorstehenden Hochsaison für die Buchung von Ferienunterkünften zusammen, was es Interhome-Reisenden schneller und einfacher macht, auf das branchenführende Benutzererlebnis zuzugreifen, das HomeToGo auszeichnet. Um Interhome's etablierten Ruf, der bei Reisenden und Eigentümern von Ferienhäusern für Vertrauen und Qualität steht, zu wahren, hat das HomeToGo-Team während dieser Migration Tausende von dedizierten Landingpages neu aufgebaut. Diese Landingpages enthalten Reiseführer, Einblicke in Reiseziele und kuratierte Informationen über Ferienunterkünfte, um den organischen Wert von Interhome zu sichern und zu steigern und dabei eine größere Reichweite und SEO-Autorität für die Gruppe zu erzielen. HomeToGo verwaltet nun auch die Marketinginitiativen von Interhome und nutzt seine fortschrittlichen Performance-Marketing- und Data-Science-Tools für eine intelligentere Traffic-Steuerung und personalisierte Angebote. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "In nur etwa zwei Monaten vom Beginn bis zur Fertigstellung konnten wir Interhome nahtlos auf die zentrale Technologieplattform von HomeToGo migrieren. Dies ist ein Beweis für unsere talentierten Teams, die effizient zusammengearbeitet haben, um unseren Kunden alle Vorteile der fortschrittlichen Technologie von HomeToGo zu bieten. Diese Migration stellt weiterhin sicher, dass Interhome so schnell wie möglich von unserer leistungsstarken Plattform profitiert - was die Effizienz steigert, Synergien freisetzt und die Marke positioniert, um das Beste aus der Hauptbuchungssaison herauszuholen." Jörg Herrmann, CEO von Interhome: "Die neue B2C-Webseite markiert einen wichtigen technologischen Meilenstein für Interhome. Für unsere Gäste bedeutet dies ein schnelleres, intelligenteres und noch nahtloseres Buchungserlebnis. Für unsere Ferienhaus-Eigentümer bringt es eine größere Reichweite, verbesserte Leistung und neue digitale Funktionen. Wir könnten mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein und freuen uns darauf, viele weitere Meilensteine zu feiern." Diese Migration markiert einen entscheidenden Schritt zur Realisierung der geplanten Synergien und der Wachstumsstrategie der Gruppe. Mit diesen Verbesserungen unterstützt Interhome weiterhin maßgeblich das Finanzprofil von HomeToGo und stärkt das HomeToGo_PRO-Segment, das B2B-Software und technologiegestützte Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt umfasst. Medienhinweis: Produktbilder und Grafiken zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier . Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Über Interhome Interhome ist ein Spezialist für Ferienhäuser, der Europas größtes lokales Service-Büronetzwerk betreibt und ein weitgehend exklusives Portfolio von rund 40.000 Ferienobjekten in über 20 Ländern verwaltet. Das 1965 in der Schweiz gegründete Unternehmen kombiniert intelligente digitale Lösungen mit vertrauenswürdigem persönlichem Support, um hohe Servicequalität und operative Exzellenz zu liefern. Im Jahr 2024 verzeichnete Interhome 9,4 Millionen Übernachtungen und festigte damit seine Position als eine der etabliertesten und vertrauenswürdigsten Marken für Ferienvermietungen in Europa. Mit mehr als 120 lokalen Service-Büros und 80 Partnerstandorten in ganz Europa bietet Interhome Hauseigentümern professionelle Immobilienverwaltung und zuverlässige Unterstützung vor Ort. Durch die Kombination einer breiten Marketingreichweite mit persönlichem Service hilft das Unternehmen Immobilieneigentümern, die Auslastung zu maximieren, den Immobilienwert zu erhalten und stabile Mieteinnahmen zu sichern. Interhome ist Teil der HomeToGo Group (FSE: HTG). Medienkontakte HomeToGo

Alice Suh

press@hometogo.com Interhome

Olga Lundquist

communication@interhome.group Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News