Stellantis legt im dritten Quartal kräftig zu: Der Umsatz steigt zweistellig, vor allem dank einer starken Nachfrage in Nordamerika. Doch trotz des soliden Wachstums warnt der Mehrmarkenkonzern (Opel, Chrysler, Fiat) vor Sonderbelastungen in der zweiten Jahreshälfte.Die Erlöse kletterten im Q3 um 13 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro und lagen damit im Rahmen der Analystenschätzungen von 37,0 Milliarden Euro. Der Kurs des seit Juni amtierenden CEOs Antonio Filosa macht sich dabei bezahlt.Besonders ...

