Der britische Energieriese Shell hat im dritten Quartal des laufenden Jahres seinen Nettogewinn deutlich gesteigert, obwohl der Umsatz und das operative Ergebnis rückläufig waren. Der Gewinn vor Steuern stieg auf 7,92 Milliarden US-Dollar nach 7,27 Milliarden im Vorjahr. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre 5,32 Milliarden US-Dollar.Im Vorjahr fielen hier noch 4,29 Milliarden Dollar an. Bereinigt lag der Überschuss mit 5,43 Milliarden Dollar unter dem Vorjahreswert von 6,03 Milliarden, was ...

