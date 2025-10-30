Mayr-Melnhof Karton (MM) wird am 4. November voraussichtlich ein schwaches drittes Quartal berichten, das von schwierigen Marktbedingungen und einmaligen Effekten geprägt ist. Nach schwacher Nachfrage und einer branchenweiten Überkapazität hat MM in Polen und Finnland Produktionsstillstände umgesetzt, die sich negativ auf die Sparte Board & Paper auswirken, wo wir mit einem operativen Verlust rechnen. Der Gruppenumsatz sollte im Jahresvergleich um etwa 9 % auf 928 Millionen EUR zurückgehen, während das bereinigte EBIT voraussichtlich bei 34 Millionen EUR liegen wird (plus 20 Basispunkte im Jahresvergleich). Die De-Konsolidierung von TANN drückt auf Food & Premium Packaging (Umsatz -16 % im Jahresvergleich, Marge ~9 %), während Pharma & Health Care Packaging stabil bleibt. Trotz kurzfristigem Gegenwind bleibt die Bewertung mit etwa 20 % unter dem Buchwert attraktiv, was unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 115 EUR unterstützt. Darüber hinaus bietet das Aktienrückkaufprogramm Unterstützung. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research