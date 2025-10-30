Tech-Manager mit langjähriger KI- und Cloud-Erfahrung übernimmt Schlüsselrolle bei ATOSS Software SE

Zum 1. November 2025 übernimmt Joachim Schreiner die Position des Chief Revenue Officer bei ATOSS.

Joachim Schreiner CRO bei ATOSS SE

Schreiner war zuvor unter anderem als General Manager bei Salesforce Deutschland tätig, wo er über 17 Jahre das Deutschlandgeschäft erfolgreich aufgebaut hat. Zuletzt verantwortete er als Chief Revenue Officer (CRO) die Wachstumsstrategie des Berliner KI-Unternehmens Parloa.

Er bringt umfassende Expertise in den Bereichen Sales, Marketing und Business Development mit sowohl aus internationalen Tech-Konzernen als auch aus dem dynamischen Scale-up-Umfeld. Seine Fähigkeit, Entwicklungsphasen strategisch und operativ zu begleiten, Teams zu inspirieren und vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen, werden die nächste Entwicklungsphase von ATOSS maßgeblich unterstützen.

"Mit Joachim Schreiner gewinnen wir einen visionären Strategen und umsetzungsstarken Leader, der unsere ambitionierten Wachstumsziele und unsere Vision mit umfassender Erfahrung und Weitblick unterstützen wird", sagt Andreas F.J. Obereder, Gründer und CEO von ATOSS.

Schreiner ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team die Erfolgsgeschichte von ATOSS fortzuschreiben. Was mich an ATOSS besonders beeindruckt, ist die einzigartige Verbindung aus einer langjährigen Erfolgsbilanz und einer mutigen, zukunftsgerichteten Vision. Diese strategische Klarheit gepaart mit Innovationskraft ist eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum."

Als CRO übernimmt Joachim Schreiner die Verantwortung für die gesamte Revenue Organisation von ATOSS. Gemeinsam mit den internationalen Teams in Europa und Indien wird er gezielt daran arbeiten, die Marktposition weiter auszubauen, neue Potenziale zu erschließen und das Wachstum sowie die Expansion des Unternehmens nachhaltig voranzutreiben.

ATOSS

ATOSS ist führender Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob Zeitwirtschaft, Self Services, Apps, Personalbedarfsermittlung, Einsatzplanung oder strategische Kapazitätsplanung, ATOSS hat die passende Lösung. In der Cloud, On Premises und für SAP Anwender. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten mit über 18.300 Kunden in 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für höhere Planungsgerechtigkeit und mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören A.T.U, Coca-Cola, Fressnapf, Klinikum Leverkusen, LMU Klinikum München, Heineken, Hornbach, Lufthansa, OBI, Schmitz Cargobull, SRH-Kliniken, Stadt München, Universitätsmedizin Mainz, Universitätsklinikum Frankfurt, W.L. Gore Associates und XXXLutz. www.atoss.com

