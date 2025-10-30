Circus hat seinen autonomen Kochroboter CA-1 unter der neuen Marke 'Fresh & Smart' in REWE-Supermärkten eingeführt. Dies stellt den ersten Einsatz eines KI-gesteuerten Kochsystems innerhalb einer großen europäischen Lebensmittelkette dar. Der achtmonatige Pilotversuch umfasst drei CA-1-Einheiten und hat im REWE-Markt in Düsseldorf-Heerdt begonnen, wo nun preiswerte Gerichte ab 3,50 EUR erhältlich sind. Dieser Pilotversuch ist entscheidend, um den CA-1 kommerziell zu validieren. Sollte die Markteinführung erfolgreich verlaufen, könnte dies erhebliches Skalierungspotenzial in über 6.000 deutschen REWE-Filialen freisetzen, was auf dreistellige Millionen Euro an Geräteverkäufen und hohe zweistellige Millionen Euro an wiederkehrenden SaaS-Einnahmen hindeutet. Unterdessen hat Circus seine IP-Position gestärkt, indem 30 Patente im Bereich Robotik erworben und sechs neue Patentanmeldungen vorgenommen wurden, während das Unternehmen die Produktion des CA-M und den Einsatz in der Ukraine vorbereitet. KAUFEN, Kursziel 50,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se





© 2025 mwb research