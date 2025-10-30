NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. James Edwardes Jones hob am Donnerstag eine eher enttäuschende Umsatzentwicklung hervor, während gewinnseitig alles in Ordnung sei. Außerdem erwähnte er umfangreiche Aktienrückkäufe und eine Zwischendividende. Diese sei nicht gerade wuchtig, aber ein wichtiges Anzeichen für das, was noch komme./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:40 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251





© 2025 dpa-AFX-Analyser