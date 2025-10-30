NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe etwas unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag. Er führt dies auf Wertminderungen, Kosten und die erzielten Handelserträge zurück. Entgegen gewirkt habe das unerwartet hohe Nettozinseinkommen./rob/tih/ag



