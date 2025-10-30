Rekordquartal für First Graphene: Neue Märkte und Produkte

Anzeige / Werbung

Mit dem besten Startquartal seit Unternehmensgründung meldete First Graphene bedeutende Fortschritte in der Kommerzialisierung seiner Produkte. Das Unternehmen berichtet von gestiegenem Absatz, neuen internationalen Partnerschaften und erweiterten Einsatzmöglichkeiten für Graphen, insbesondere im Bauwesen, der Solarenergie und der Wasserstoffspeicherung.

Absatzrekord mit PureGRAPH-Produkten

Das Unternehmen teilte mit, im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von rund 179.000 AUD erzielt zu haben. Davon entfielen etwa 109.000 AUD auf den Verkauf von Graphen, vor allem in den Segmenten Kunststoffe und Verbundwerkstoffe. Weitere 70.000 AUD stammten aus Entwicklungsprojekten und Förderprogrammen.



Laut Management stelle dies den besten jemals erzielten Erstquartalsumsatz dar. Der Vorstand verwies darauf, dass ein größerer Auftrag des Sicherheitsschuhherstellers PT Alasmas Berkat Utama aufgrund von Verzögerungen bei der Inbetriebnahme neuer Fertigungsanlagen erst im Folgequartal realisiert werde. Dies deute auf einen starken Start in das zweite Quartal hin. Zu beachten ist, dass das Geschäftsjahr in Australien nicht dem Kalenderjahr entspricht. Das erste Quartal umfasst dort den Zeitraum von Juli bis September, was erklärt, warum dieser Bericht bereits einen Quartalsabschluss für das Geschäftsjahr 2026 darstellt.

Südafrika als neuer Absatzmarkt

First Graphene hat nach eigenen Angaben seine Marktpräsenz im Bereich Beton- und Zementanwendungen durch die Markteinführung eines neuartigen Additivs in Südafrika ausgebaut. Der Zusatz KR2-Tech Dry, basierend auf dem Graphenprodukt PureGRAPH, werde über den lokalen Partner Glade Chemicals vermarktet und eigne sich insbesondere zur Verbesserung der Wasserabweisung und Haltbarkeit von Beton.



Das Unternehmen erklärte, dass bereits Industriepartner wie Revelstone monatlich rund 2.000 Liter des Additivs beziehen. Insgesamt würden derzeit bis zu 10.000 Liter monatlich produziert. Testergebnisse belegten demnach eine Reduktion der Wasseraufnahme um 48% und eine um 19,2% geringere Sauerstoffdurchlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen.