VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 30. Oktober 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTCID: CAMZF) ("Camino" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint Venture mit Nittetsu Mining Co., Ltd. ("Nittetsu") mit Laugungsstudien im Metallurgie- und Chemiewerk von Nittetsu in Tokio beginnen wird. Diese Studien sollen die Skalierbarkeit des Kupferprojekts Puquios ("Puquios" oder das "Projekt") bewerten.

Die Mine Puquios ist als konventioneller Sulfid-Laugungsbetrieb geplant, bei dem die Technologie der Lösungsmittelextraktion und elektrolytischen Gewinnung ("SXEW") eingesetzt wird. Alle für den Baubeginn erforderlichen Genehmigungen liegen vor, wobei die Errichtung der Mine für die erste Jahreshälfte 2026 vorgesehen ist. Zur Unterstützung der Erschließung bemühen sich Camino und Nittetsu aktiv um eine Darlehensfazilität bei einem japanischen Kreditgeber, der angesichts der aktuellen Bedingungen für Bergbaufinanzierungen voraussichtlich äußerst wettbewerbsfähige Konditionen anbieten wird.

Die erste Phase der Erschließung der Kupfermine Puquios ist nun auf dem Weg in Richtung Produktion. Das Unternehmen bewertet zurzeit Möglichkeiten hinsichtlich einer Hochskalierung, wobei es die hypogene Kupfermineralisierung unterhalb der supergenen, löslichen Kupferzonen anpeilt. Im Rahmen des Projekts wurden bereits Bohrungen auf insgesamt etwa 8.170 m in der primären mineralisierten Zone abgeschlossen. Es wurden zwei Explorationsstollen angelegt, um die Kupfermineralisierung in der Tiefe zu erreichen, und es wurden Proben der tieferen Mineralisierung entnommen und zur Analyse an die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Nittetsu in Tokio geschickt. Nittetsu hat eigene Kupfergewinnungstechnologien weiterentwickelt und erste Ergebnisse zeigen wettbewerbsfähige Gewinnungsraten für unterschiedliche Arten von Kupfermineralisierungen. Die tiefere Kupfermineralisierung bei Puquios wird in der Anlage gelaugt, um sie für die nächste Phase der Hochskalierung des Projekts weiter zu berücksichtigen.

Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt das Unternehmen, neue Laugungstechnologien weiter zu bewerten und zu integrieren, um die effektivste Strategie für die Hochskalierung der Kupferproduktion bei Puquios zu ermitteln.

Abbildung 1: Nittetsu Mining Research & Development Center in Tokio.

"Camino arbeitet seit mehreren Jahren mit Nittetsu zusammen und profitiert von dessen Know-how in den Bereichen Explorationsgeologie und Betriebe. Nun erweitern wir unsere Zusammenarbeit auf seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Tokio", sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. "Nachdem wir die erste konventionelle Kupferproduktionsphase bei Puquios aufgebaut haben, möchten wir die Produktion in Chile steigern - und damit beginnen wir jetzt."

Shinichiro Mita, General Manager von Nittetsu Mining Co., Ltd., sagte: "Ich habe kürzlich mit unseren Technik- und Managementteams das Kupferprojekt Puquios besichtigt, um die Vorbereitungen für den Beginn der Errichtung der Mine zu treffen. Wir sind alle davon überzeugt, dass das Projekt über die erste Entwicklungsphase hinaus wachsen kann, und freuen uns, unsere Forschungen hinsichtlich der Entwicklung wirtschaftlicher Kupferlaugungstechnologien für Puquios voranzutreiben."

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Am 7. Oktober 2024 unterzeichnete Camino eine endgültige Vereinbarung zum Kauf der baureifen Kupfermine Puquios in Chile. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-konformen Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe FAusIMM (CP) 227922 und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung, einschließlich der Probenahme- und Analysedaten, geprüft und verifiziert.

