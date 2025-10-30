NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick liege die Umsatzentwicklung im dritten Quartal im Erwartungsrahmen, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Währungseffekte hätten sich bei dem Autobauer weltweit bemerkbar gemacht./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL00150001Q9
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL00150001Q9
© 2025 dpa-AFX-Analyser