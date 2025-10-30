Aixtron hatte bereits Mitte Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung die Jahresziele gesenkt. Der vorsichtigere Ausblick hatte die Anleger damals nur kurz aufgeschreckt. Mit den heute vorgelegten endgültigen Zahlen keimt nun sogar wieder etwas Hoffnung auf.Aixtron-Anleger können mit Blick auf das kommende Jahr auf Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie hoffen. Dem Vernehmen nach gibt es erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar-, ...

