Das anhaltend schwache Marktumfeld wirkt sich auf fast alle Geschäftsfelder des Münchner Konzerns aus. Das Polysilizium-Geschäft ist von weiter sinkenden Preisen und rückläufiger Nachfrage betroffen. Die Wacker Chemie hat AG hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal einen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Der Umsatz lag demnach mit 1,34 Milliarden Euro um sechs Prozent niedriger als im dritten Quartal 2024 und fünf Prozent unter dem Ergebnis des zweiten Quartals. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank gegenüber dem Vorjahresquartal sogar um 23 Prozent ...

