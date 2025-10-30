© Foto: OpenAI

Rigetti, Quantum-Computing-Spezialist aus Kalifornien verzeichnete im Verlauf dieser Woche bisher starke Kursschwankungen und lässt seine Anleger mit einigen Fragezeichen zurück.Die Aktie wurde bei Markteröffnung am Montag mit 34,60 Euro notiert. Am Montagabend erreichte sie mit 35,72 Euro den bisherigen Höchsttand in der Woche. Am Dienstag stürzte die Aktie um über 10 Prozent auf 32,00 Euro und erreichte damit den bisherigen Wochentiefststand. Seitdem zeigte sich die Aktie erholt und konnte bis Donnerstagvormittag auf 34,25 Euro steigen. Mittags fiel sie allerdings wieder auf 33,75 Euro. Investoren rätseln nun über die nächste Richtung, wurde doch ein scharfer Kurseinbruch abrupt von einer …