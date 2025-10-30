EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

Supermicro erweitert Kooperation mit NVIDIA und stärkt Compliance, Datenintegrität und Qualität der Fertigung von KI-Infrastrukturlösungen für Regierungsbehörden in den USA



Erweiterung der Zusammenarbeit mit NVIDIA, um 2026 die Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL144 und NVIDIA Vera Rubin CPX auf den Markt zu bringen, die eine mehr als dreifache Beschleunigung der KI-Aufmerksamkeit im Vergleich zu Blackwell Ultra bieten

Auf Basis von Data Center Building Block Solutions® stellt Supermicro ein kompaktes 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU-System mit OCP-basiertem Rack-Scale-Design vor, das bis zu 144 GPUs in einem einzigen Rack unterstützt.

Durch die Fertigung von Supermicro in San Jose, Kalifornien, wird sichergestellt, dass die Lösungen in den USA entwickelt, hergestellt und validiert werden, TAA-konform sind und die Anforderungen des Buy American Act erfüllen

Unterstützung eines Full-Stack-Referenzdesigns der NVIDIA AI Factory für Behörden mit Erweiterung des KI-Lösungsportfolios, darunter ein Desktop-KI-Supercomputer, eine Super AI Station auf Basis von NVIDIA GB300 und die neuen Rack-Scale-HPC-Lösungen NVIDIA GB200 NVL4 SAN JOSE, Kalifornien, und WASHINGTON, USA, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt diese Woche auf der NVIDIA GTC in Washington, D.C., seine zukunftsweisenden KI-Infrastrukturlösungen vor und hebt dabei Systeme hervor, die auf die strengen Anforderungen von US-amerikanischen Bundesbehörden zugeschnitten sind. Supermicro plant die Auslieferung von NVIDIA AI-Plattformen der nächsten Generation, darunter die NVIDIA Vera Rubin NVL144 und NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX im Jahr 2026. Darüber hinaus stellt Supermicro in den USA hergestellte, TAA-konforme (Trade Agreements Act) Systeme vor, darunter das hochdichte 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU-System mit bis zu 144 GPUs pro Rack und ein erweitertes Portfolio mit einer Super AI Station auf Basis von NVIDIA GB300 und den neuen Rack-Scale-Lösungen NVIDIA GB200 NVL4 HPC. "Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit NVIDIA und unser Fokus auf die US-Fertigung positionieren Supermicro als zuverlässigen Partner für KI-Einsätze auf Bundesebene. Mit unserem Unternehmenssitz, Produktionsstandort und dem Forschungs- und Entwicklungszentrum in San Jose, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, verfügen wir über beste Voraussetzungen, um innovative Lösungen für US-Bundesbehörden zu entwickeln, zu konstruieren, zu validieren (und herzustellen)", berichtet Charles Liang, President und CEO bei Supermicro. "Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit seinem engen Partner NVIDIA - der ebenfalls im Silicon Valley ansässig ist - konnte Supermicro seine Position als Pionier der amerikanischen KI-Infrastrukturentwicklung weiter festigen." Weitere Informationen unter https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia und https://www.supermicro.com/en/featured/rtx-pro-6000-systems . Supermicro erweitert seine neuesten Lösungen auf Basis der NVIDIA HGX B300 und B200, NVIDIA GB300 und GB200 sowie NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs, die eine beispiellose Rechenleistung, Effizienz und Skalierbarkeit für wichtige Workloads von Bundesbehörden bieten, darunter Cybersicherheit und Risikoerkennung, Technik und Design, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Datenanalyse- und Fusionsplattformen, Modellierung und Simulation sowie sichere virtualisierte Infrastruktur. Der Fokus von Supermicro auf die Fertigung in den USA ist ein Eckpfeiler seiner Geschäftsausrichtung. Alle für die Regierung optimierten Systeme werden am globalen Firmensitz in San Jose, Kalifornien, entwickelt, konstruiert und rigoros validiert. Dadurch wird die vollständige Compliance mit der TAA und die Förderfähigkeit im Rahmen des Buy American Act gewährleistet. Diese inländische Produktionskapazität erhöht die Sicherheit der Lieferkette und erfüllt die Anforderungen von Bundesbehörden an vertrauenswürdige, hochwertige Technologielösungen. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA wird Supermicro im Jahr 2026 die Plattformen NVIDIA Vera Rubin NVL144 und NVIDIA Rubin CPX einführen. Diese Plattformen bieten die außergewöhnliche KI-Trainings- und Inferenzleistung ihrer Vorgänger und ermöglichen Unternehmen, komplexe KI-Workloads mit außergewöhnlicher Effizienz zu bewältigen. Supermicro präsentiert außerdem sein kompaktestes System vor: den 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU-Server mit OCP-basiertem Rack-Scale-Design, der auf Supermicro Data Center Building Block Solutions® basiert. Diese Architektur unterstützt bis zu 144 GPUs in einem einzigen Rack und liefert eine herausragende Performance und Skalierbarkeit für umfangreiche KI- und HPC-Implementierungen in Rechenzentren von Bundesbehörden. Supermicro erweitert sein auf Regierungsorgane fokussiertes Portfolio durch die Optimierung für das Referenzdesign "NVIDIA AI Factory for Government". NVIDIA AI Factory for Government ist ein umfassendes, durchgängiges Referenzdesign, das Anleitungen für die Bereitstellung und Verwaltung mehrerer KI-Workloads vor Ort und in der Hybrid-Cloud bietet und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen von Organisationen mit hohem Sicherheitsbedarf erfüllt. Zum Portfolio gehört nun die Super AI Station auf Basis des NVIDIA GB300 und die Rack-Scale NVIDIA GB200 NVL4 HPC-Lösungen, die jeweils durch eine verbesserte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit für Behördenumgebungen optimiert sind, um die hohen Standards dieser Kunden zu erfüllen. Unterstützung für das neue Accelerated Networking Das Unternehmen kündigte heute die Unterstützung der neu vorgestellten NVIDIA BlueField-4 DPU und NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC in Gigascale-KI-Fabriken an und bestätigt damit erneut seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer NVIDIA-Technologien. Sobald verfügbar werden diese neuen beschleunigten Infrastrukturtechnologien nahtlos in neue Supermicro-KI-Systeme integriert, um eine schnellere KI-Vernetzung im Cluster-Maßstab, Speicherzugriff und Datenverarbeitungsentlastung für die nächste Generation der NVIDIA-KI-Infrastruktur zu ermöglichen. Das modulare Hardwaredesign von Supermicro ermöglicht die schnelle Integration neuer Technologien wie NVIDIA BlueField-4 und NVIDIA ConnectX-9 durch minimale Anpassungen bestehender Systemdesigns. Dadurch werden die Markteinführungszeiten verkürzt und die Entwicklungskosten gesenkt. Die neue Super AI Station liefert KI-Serverleistung auf dem Desktop Supermicro setzt seine Tradition als Vorreiter bei der Markteinführung neuer NVIDIA-Technologien fort und stellt die neue flüssigkeitsgekühlte ARS-511GD-NB-LCC Super AI Station vor. Diese Plattform ist die erste ihrer Art, die den GB300 Superchip der High-End-Serverklasse in einem Desktop-Formfaktor bereitstellt. Sie bietet eine beispiellose Performance, die im Vergleich zu herkömmlichen PCIe-basierten GPU-Workstations eine mehr als fünffache KI-Rechenleistung in PFLOPS erreicht. Diese neue Super AI Station ist eine Komplettlösung für das Training und die Feinabstimmung von KI-Modellen sowie für das Prototyping und die Entwicklung von Anwendungen und Algorithmen. Für eine beispiellos niedrige Latenz und vollständige Datensicherheit kann sie on-prem betrieben werden und unterstützt Modelle mit bis zu einer Billion Parametern. Diese eigenständige Plattform eignet sich besonders für Behörden, Start-ups, Deep-Tech-Unternehmen und Forschungslabore, die möglicherweise keinen Zugang zu herkömmlicher Serverinfrastruktur für KI-Entwicklungszwecke haben und aufgrund von Verfügbarkeit, Kosten, Datenschutz und Latenzproblemen keine Cluster- oder Cloud-KI-Dienste nutzen können. Die Super AI Station kann in einer Desktop- oder Rack-Umgebung eingesetzt werden und wird als vollständig integrierte All-in-One-Lösung geliefert: NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip

Bis zu 784 GB kohärenter Speicher

Integrierte NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC

Closed-Loop-Flüssigkeitskühlung direkt auf dem Chip für CPU, GPU, ConnectX-8 und Speicher

Bis zu 20 PFLOPS KI-Leistung

Gebündelt mit NVIDIA AI-Software-Stack

Option zur Konfiguration einer zusätzlichen PCIe-GPU für Rendering und Grafikbeschleunigung

5U-Desktop-Tower-Formfaktor mit optionaler Rack-Montage

1600-W-Netzteil, kompatibel mit Standard-Steckdosen Rack-Scale GB200 NVL4 GPU-beschleunigte HPC- und KI-Lösung jetzt verfügbar Außerdem gibt Supermicro die allgemeine Verfügbarkeit seiner Rack-Scale-Plattform ARS-121GL-NB2B-LCC NVL4 für GPU-beschleunigte HPC- und KI-Workloads in der Forschung bekannt, darunter Molekularsimulationen, Wettermodellierung, Strömungsdynamik und Genomik. Durch die Bereitstellung einer bahnbrechenden Performance über vier NVIDIA NVLink-verbundene Blackwell-GPUs, die über NVLink-C2C mit zwei NVIDIA Grace-CPUs integriert sind, lassen sich bis zu 32 Knoten pro Rack über NVIDIA ConnectX-8-Netzwerke mit bis zu 800G pro GPU kombinieren. Die Lösung ist auf System- und Rack-Ebene je nach Arbeitslastanforderungen skalierbar und kann entweder durch In-Rack- oder In-Row-CDUs flüssigkeitsgekühlt werden. 4 B200 GPUs und 2 Grace Superchips pro Knoten mit Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung

4 Anschlüsse für 800G NVIDIA Quantum InfiniBand-Netzwerke pro Knoten, wobei 800G für jede B200 GPU reserviert sind (alternative NIC-Optionen verfügbar)

Bis zu 128 Grafikprozessoren in einem NVIDIA MGX-48U-Rack für eine beispiellose Rackdichte im Rechenzentrum

Stromversorgung über Stromschiene für nahtlose Skalierung Diese Supermicro Systeme sind ideal für die Entwicklung und den Einsatz von KI mit NVIDIA AI Enterprise Software und offenen NVIDIA Nemotron -KI-Modellen. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2806596/Super_Micro_GTC_DC.jpg

