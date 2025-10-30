EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Liefert KI-optimierte Infrastruktur und energieeffiziente Computersysteme aus der größten Konstruktions- und Fertigungsstätte im Silicon Valley, Kalifornien

Anhaltendes Wachstum in den USA mit Standorten und Talenten in ganz Amerika SAN JOSE, Kalifornien, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gab heute die Gründung von Super Micro Federal LLC bekannt, um seine Expansion auf dem Bundesmarkt zu beschleunigen Das neue Unternehmen wird sich auf die Bereitstellung von leistungsstarken, energieeffizienten Lösungen konzentrieren, die in den USA entwickelt, konstruiert, validiert (und hergestellt) werden, um den sich wandelnden Anforderungen der amerikanischen Regierungsbehörden gerecht zu werden. "Supermicro hat sich dazu verpflichtet, die US-Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer technischen Initiativen der nächsten Generation zu unterstützen", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Im Rahmen dieser Initiative wird Supermicro US-Bundesbehörden mit kompletten IT-Lösungen für Rechenzentren beliefern, die in unseren Produktionsstätten im kalifornischen Silicon Valley hergestellt und getestet werden. Mit unseren Data Center Building Block Solutions® können wir den gesamten IT-Stack für eine Vielzahl von Rechenzentrumsanforderungen vollständig entwerfen und liefern." Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/ Die organisatorische Expansion von Supermicro vertieft das Engagement des Unternehmens für amerikanische Innovation, heimische Fertigung und Lieferkette. Mit seiner Entwicklungsabteilung in den Vereinigten Staaten gewährleistet das Unternehmen eine schnellere Markteinführung und Online-Verfügbarkeit für die Bundesregierung. Die neue Tochtergesellschaft der Bundesregierung wird die Data Center Building Block Solutions von Supermicro nutzen, um eine schnelle Anpassung und Bereitstellung von KI-fähigen Systemen zu ermöglichen. Mit seinen starken Fertigungskapazitäten in den USA liefert das Unternehmen leistungsstarke und kosteneffiziente Lösungen für Regierungsbehörden. Mit seinem globalen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und der jüngsten Expansion im Silicon Valley baut Supermicro seine Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter aus. Das Unternehmen prüft außerdem neue Produktionsstätten in den USA, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Diese Bemühungen spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Förderung der amerikanischen Fertigung und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Inland wider. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen sowie Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung sowie Produktion dar und ermöglicht unserer Kundschaft weltweit, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit sowie Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Systemfamilie auswählen. Diese besteht aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- sowie Datenspeichern, GPUs und Netzwerk-, Stromversorgungs- sowie Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807500/Super_Micro_Computer_Systems_Rack_Family_Shot.jpg

