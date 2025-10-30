Zwar verbilligen sich die Anteilscheine von Rio Tinto im heutigen Handel, doch grundsätzlich läuft es weiterhin rund beim Bergbauriesen. So hat der Kurs seit Juli wieder spürbar Fahrt aufgenommen - maßgeblich befeuert durch den Anstieg des Kupferpreises, eine allgemein gute Marktstimmung sowie die Hoffnung auf eine besser laufende Weltkonjunktur 2026. Ein zentraler Motor der starken operativen Entwicklung des Bergbaukonzerns ist die Kupfersparte. Im zweiten Quartal stieg die Kupferproduktion um ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.