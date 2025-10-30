© Foto: Steve Helber - AP

Der US-Tabakkonzern Altria hat Anleger am Donnerstag mit einer enttäuschenden Jahresprognose verschreckt. Die Aktie gibt am Donnerstag kräftig nach.Der Hersteller der Kultmarke Marlboro rechnet 2025 nur noch mit einem bereinigten Gewinn von 5,37 bis 5,45 US-Dollar je Aktie - deutlich weniger als von Analysten erwartet. Die Altria-Aktie rutschte im frühen US-Handel um mehr als 7 Prozent ab. Die Altria-Aktie liegt kurz nach US-Handelsstart rund 7 Prozent im Minus bei 57,40 US-Dollar. Der Rückgang klassischer Zigarettenverkäufe setzt dem Konzern weiter spürbar zu. Zwar bleibt das Marlboro-Geschäft die wichtigste Einnahmequelle, doch der US-Markt schrumpft rapide. Auch der Ausbau alternativer …