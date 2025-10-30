Basel - Nach einem schwächeren dritten Quartal erwartet Avolta im Schlussquartal 2025 wieder eine Belebung. Besonders in Nordamerika zeigt sich seit Oktober eine Erholung. Zudem setzt der Flughafenshop-Spezialist weiter auf Datenanalyse und Expansion in Asien. Nach neun Monaten erzielte Avolta einen Umsatz von 10,4 Milliarden Franken, ein Plus von 2,3 Prozent. Organisch lag das Wachstum bei 5,4 Prozent. Allerdings liess die Dynamik im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
