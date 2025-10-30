Anzeige
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
30.10.25 | 16:59
247,95 Euro
-0,20 % -0,50
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
247,95248,0017:00
247,80247,9017:00
Markus Weingran
30.10.2025 15:27 Uhr
315 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Maues Handelsabkommen!: Eli Lilly liefert, Alphabet punktet & Porsche drückt VW-Zahlen ins Minus

Die Anleger müssen heute eine Menge verarbeiten. Da wären die Zahlen von Alphabet, Microsoft & Meta, der Zinsentscheid der US-Notenbank sowie das Treffen zwischen Trump und Xi. Ein freundlicher oder toxischer Mix?Ist es wirklich ein Deal oder hat sich Donald Trump nur ein Jahr Zeit bei Seltenen Erden erkauft? Was hinter den Kulissen gelaufen ist, werden wir nie erfahren, aber die Pressekonferenz hat gezeigt, dass sich die beiden Staatsoberhäupter keine großen Freunde mehr werden. Während Trump voller Lobes war, hat sich Xi Jinping vornehm zurückgehalten. Die Märkte waren über das Handelsabkommen, sofern es überhaupt eins ist, zunächst erfreut. Die Stimmung an der Wall Street konnte der …

© 2025 Markus Weingran
