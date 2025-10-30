Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hat für den Ende 2024 angekündigten Aufbau von 2.000 neuen Ladepunkten jetzt einen Vertrag mit dem Unternehmen Techem Energy Services unterzeichnet. Der Aufbau soll in Kürze beginnen. Ausgeschrieben hatte BLB NRW den Bau und Betrieb von bis zu 2.000 Ladepunkten auf rund 200 selbstbewirtschafteten Liegenschaften. Rund die Hälfte dieser Ladepunkte soll öffentlich zugänglich ...

