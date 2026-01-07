Eschborn (ots) -- 65 % der Befragten planen konkrete Energiesparmaßnahmen für das kommende Jahr- 68 % würden digitale Tools zur Verbrauchskontrolle nutzen- Kostensenkung bleibt wichtigster Treiber für EnergiesparenEine aktuelle Techem-Umfrage unter 2.000 Mietenden zeigt: Energiesparen ist im neuen Jahr ein wichtiges Thema für die Deutschen: 65 % der Befragten haben sich vorgenommen, ihren Energieverbrauch im kommenden Jahr zu senken. Besonders gefragt sind dabei digitale Lösungen, die für mehr Transparenz beim Energieverbrauch sorgen. 68 % gaben an, dass sie eine App nutzen würden, um Heizkosten zu sparen. Kostensenkung bleibt dabei der wichtigste Treiber: 91 % der Befragten wollen Energie sparen, um Heiz- und Stromkosten zu reduzieren. Aber auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: 58 % nennen den Schutz der Umwelt als Motivation. Diese ist im Westen Deutschlands (60 %) etwas ausgeprägter als im Osten (47 %).Informationsdefizit beim EnergieverbrauchDie Umfrage macht deutlich: Viele Mietende haben keinen klaren Überblick über ihre Heizkosten und ihren Verbrauch. 32 % wissen nicht, wie hoch ihre Heizkosten sind und nur 15 % können ihren Heizenergieverbrauch sehr gut nachvollziehen. 41 % haben lediglich einen ungefähren Überblick. "Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Transparenz und digitale Unterstützung entscheidend sind, um Verbraucherinnen und Verbraucher beim Energiesparen zu unterstützen. Wer seinen Verbrauch kennt, kann gezielt handeln - das ist gut für den Geldbeutel und das Klima", sagt Matthias Hartmann, CEO von Techem.Digitale Lösungen für mehr Transparenz und EffizienzUm den Energieverbrauch und damit auch die Kosten im Blick zu behalten, sind digitale Lösungen gefragt - 52 % wünschen sich eine monatliche Übersicht über ihren Verbrauch, 49 % gaben an, dass ihnen eine App mit Echtzeitdaten helfen würde, ihren Heizenergieverbrauch besser zu verstehen. "Die Digitalisierung ist der Schlüssel für mehr Energieeffizienz. Mit dem Digitalen Heizungskeller (https://www.techem.com/re/de/digitale-Immobilienverwaltung/Digitaler-Heizungskeller) setzt Techem auf KI-gestützte Analysen und kontinuierliches Monitoring, um Heizungsanlagen optimal zu steuern. So lassen sich fehlerhafte Einstellungen erkennen und korrigieren - das spart im Schnitt 15 % Energie und CO2. Unsere unterjährige Verbrauchsinformation (https://www.techem.com/de/de/immobilienservices/verbrauchsinformation), die wir Vermietenden und Mietenden von rund 2,3 Millionen Wohnungen monatlich zur Verfügung stellen, schafft regelmäßige Klarheit rund um den Verbrauch. Solche digitalen Lösungen sind essenziell, um Mietende und Vermietende beim Energiesparen zu unterstützen und die Energiewende voranzubringen", betont Matthias Hartmann.Über die StudieDie Online-Befragung wurde im November 2025 unter 2.000 Mietenden durchgeführt. Ziel war es, Einstellungen und Vorsätze zum Energiesparen sowie die Akzeptanz digitaler Lösungen zu ermitteln.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. 