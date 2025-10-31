Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Geschäftstransformation und digitale Transformation durch einen Kooperationsvertrag mit threon, einem in Belgien ansässigen Beratungsunternehmen, das für praxisnahe, ganzheitliche Unterstützung bei der Strategieumsetzung bekannt ist.

Seit mehr als 20 Jahren ist threon ein vertrauenswürdiger Berater für Organisationen, die große Ideen in tatsächlichen Geschäftserfolg umsetzen möchten. Das Unternehmen verbindet seine Expertise in strategischem Portfoliomanagement, digitaler Transformation sowie Führungskräfteschulung, um Führungskräften den Weg von der Vision bis zur Umsetzung zu erleichtern. Der einzigartige Ansatz von threon kombiniert Projektumsetzung, Personalentwicklung und intelligente Softwarelösungen, wodurch Teams befähigt werden, schneller Ergebnisse zu liefern, sicher zu skalieren sowie nachhaltige Resultate zu erzielen.

Der Geschäftsführer von threon, Tom Dedecker, sagte: "Wir bringen Fokus und Ruhe in Organisationen, ermöglichen schnellere Entscheidungsprozesse und fördern eine nachhaltige Transformation, die in ihrer einzigartigen Identität verwurzelt ist."

Eric Noerdinger, leitender Direktor von threon, ergänzte: "Unser Ziel lautet, Veränderungen nachhaltig zu verankern und Strategie sowie Umsetzung auf allen Ebenen in Einklang zu bringen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitert unsere globale Reichweite, vertieft unsere Kompetenzen und verbessert unsere Fähigkeit, der Kundschaft bei der Bewältigung von Komplexität zu helfen."

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und Geschäftsführer von Andersen, sagte: "Die Methodik von threon bringt Klarheit, Disziplin sowie Relevanz in komplexe Programme und ist damit eine wertvolle Ergänzung unserer globalen Plattform. Ihre Fähigkeit, Rahmenwerke an den spezifischen Kontext jeder Organisation anzupassen, stellt sicher, dass Veränderungen nicht nur umgesetzt, sondern auch langfristig aufrechterhalten werden."

Andersen Consulting ist eine globale Beratungspraxis, die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen anbietet, von Unternehmensstrategie, Business- und Technologietransformation über KI-Lösungen bis hin zu Human-Capital-Strategien. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet weltweit erstklassige Consulting-Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität sowie Fachberatung. Die globale Plattform umfasst mehr als 44.000 Fachkräfte an über 600 Standorten durch ihre Mitglieds- und Kooperationsfirmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und stellt über ihre Mitglieds- und Kooperationsgesellschaften weltweit Beratungsleistungen bereit.

