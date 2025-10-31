KÖLN (dpa-AFX) - Stefan Raab, Verwandten-Reality und "Checker Tobi" beim Pumuckl: RTL hat einen Ausblick auf seine neuen Shows und Projekte gegeben. Vorgestellt wurden sie am Donnerstagabend an einem besonderen Ort - im Studio von Stefan Raab in Hürth bei Köln. Der Entertainer sang für die rund 200 geladenen Gäste Lieder und scherzte mit dem Publikum. Das muss man als Zuschauer von der Veranstaltung wissen.

"Prominent verwandt"



RTL setzt weiter auf Reality-Shows und hat sich einen neuen Kniff ausgedacht: Nun müssen Mama und Papa mit anpacken. Bei "Prominent verwandt" sollen sich prominente Eltern-Kind-Konstellationen "harten Challenges" stellen und mit anderen Teams um Geld streiten. Die Sendung ist ein Ableger des bereits etablierten Formats "Prominent getrennt", bei dem Ex-Paare zu sehen sind.

Ein erstes Team steht auch schon fest: Ex-Fußballer Thorsten Legat kommt mit Sohn Nico. "Ob jahrelanger Kontaktabbruch, Streit oder ungelöste Spannungen - in der neuen Show bekommen die Teilnehmenden die Gelegenheit, alte Wunden zu heilen", verspricht RTL. Ob das klappt, wird man sehen.

Die Sendung soll 2026 bei RTL+ zu sehen sein. "Das "Familienduell" ist zurück bei RTL - nur ganz anders", erklärte Programmchefin Inga Leschek.

Tobi Krell präsentiert "Die Pumuckl-Show"



Bei Kindern ist Tobi Krell - besser bekannt als "Checker Tobi" - ein Star. Klug und locker erklärt er ihnen, wie die Welt funktioniert. Bei RTL soll er sich nun mit einem anderen Kinderstar zusammentun - dem Pumuckl.

Die erste Ausgabe der neuen "Die Pumuckl-Show" mit Krell als Moderator soll schon im Dezember 2025 an einem Samstagabend bei RTL zu sehen sein. "Dass ich die Ehre habe, die allererste echte Pumuckl-Show zu moderieren - und damit auch meine erste Samstagabend-Show! - freut mich wirklich wahnsinnig", sagte Krell.

"Gladiators" mit dem bewährten "Ninja Warrior"-Trio



Wer in den 90er Jahren Fernsehen schaute, konnte bisweilen sogenannten Gladiatoren - den "American Gladiators" - bei Spielen zuschauen. RTL plant nun eine Neuauflage unter dem Titel "Gladiators - Die Show der Giganten".



Präsentiert werden soll sie von Frank "Buschi" Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. Das Trio ist bereits aus dem artverwandten Hindernis- und Kletter-Spektakel "Ninja Warrior Germany" bekannt. Mehr als 1.000 Menschen im Publikum sollen die "Gladiatoren-Arena" in einen "Hexenkessel" verwandeln, so die Ankündigung. RTL kooperiert bei der Show mit Prime Video.

"Hitster" wird zur Show



Das Spiel "Hitster", bei dem sich alles um Musik dreht, hat schon manche Party aufgelockert. RTL macht daraus nun eine TV-Show. Das Prinzip bleibt erhalten: Prominente müssen ihr Musikgedächtnis bemühen und Songs aus den vergangenen Jahrzehnten auf einer Zeitleiste einordnen. Sie kämpfen dabei um 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Raab bleibt Raab



Seit September 2024 ist Stefan Raab bei RTL zu sehen - und soll es bleiben, auch wenn sein Start-Format "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan" hinter den Erwartungen zurückblieb und abgesetzt wurde. Von Programmchefin Inga Leschek gefragt, was er an seinem neuen Haussender schätzte, sagte Raab am Donnerstag: "Hier habe ich die Möglichkeit wirklich eine große Breite von dem zu machen, was mir persönlich Spaß macht."

Bald schon startet sein neues Format "Die Unzerquizbaren" zusammen mit seinem Kompagnon Elton. "Mich langweilt es persönlich sehr schnell, nichts zu tun", sagte Raab.

Offenbar denkt er auch weiter über neue Formate nach. Etwas nebulös sprach Raab bei der Präsentation von einer neuen Show-Idee, deren Details er aber nicht verraten könne - es gehe dort aber um Entertainment, Wettkampf und die "Bedürfnisse der Bevölkerung". Seine Ankündigung: "Wenn sie das hören würden, dann würden sie sagen: Das ist absolut genial!"/idt/DP/zb