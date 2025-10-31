EQS-News: Republic Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 31. Oktober 2025) - Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (WKN: A41AYF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich, diese umfassende Pressemitteilung zu veröffentlichen, die aktuelle Management-Updates, Unternehmensentwicklungen und Geschäftsstrategien für das zweite und dritte Quartal 2025 zusammenfasst. Management-Update Auf der Jahres- und Sonderhauptversammlung des Unternehmens, die am 9. August 2025 stattfand, gab Republic die Ernennung von Herrn Tianrui Zhang als unabhängigen Direktor bekannt. Herr Zhang übernimmt außerdem den Vorsitz sowohl des Prüfungsausschusses als auch des Governance-, Vergütungs- und Nominierungsausschusses. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen die Ernennung von Frau Litong Cao, der derzeitigen Chief Operating Officer, zur Direktorin und Sekretärin. Das derzeitige Management-Team und der Verwaltungsrat des Unternehmens setzen sich wie folgt zusammen: Daniel Liu - Chief Executive Officer und Vorsitzender des Verwaltungsrats Herr Daniel Liu bringt umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Technologie und Investment mit. Vor der Gründung von Republic Technologies war Herr Liu Mitbegründer von Float, einer Partnerbörse von OKX, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, die im Jahr 2018 ein tägliches Handelsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar erreichte. Er leitete außerdem die Entwicklung von RelayX, einem Vorläufer der heutigen OKX-Wallet. Früh in seiner Karriere war Herr Liu bei der CIT Bank tätig, wo er Finanzierungen im Energiesektor im Umfang von mehr als 4 Milliarden US-Dollar abschloss. Als Chief Executive Officer ist Herr Liu verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Überwachung der Kapitalmarktinitiativen sowie die Weiterentwicklung der digitalen Transformationsstrategie. Er besitzt einen Bachelor of Science in Business Administration and Management von der University of Southern California. Litong Cao - Chief Operating Officer, Sekretärin und Direktorin Frau Litong Cao ist eine erfahrene operative Führungskraft mit umfassender Expertise im Technologiesektor. Zuvor war sie Chief Operating Officer bei Parallel, einem institutionellen Kreditprotokoll für Proof-of-Stake-Blockchains (POS), wo sie die strategischen Operationen während der 30-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde von Sequoia Capital, Lightspeed und Founders Fund leitete und die Infrastruktur auf über 800 Millionen US-Dollar Total Value Locked (TVL) skalierte. Davor war Frau Cao Partnerin und Leiterin der Investments in einem Family Office, in dem sie ein digitales Vermögensportfolio im Wert von 1 Milliarde US-Dollar beaufsichtigte. Ihre nachgewiesene Fähigkeit, Organisationen zu skalieren und Wachstumsstrategien umzusetzen, wird entscheidend sein, während Republic in die nächste Wachstumsphase eintritt. Frau Cao besitzt einen Bachelor of Arts in Quantitativer Ökonomie und Soziologie von der University of California, Los Angeles (UCLA). Stevenson Ty - Interim Chief Financial Officer Herr Stevenson Ty bringt über ein Jahrzehnt an finanzieller Führungserfahrung mit, sowohl in öffentlichen als auch in privaten Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Mineralexploration, Bitcoin-Mining und Technologie. Seit 2016 leitet er Ty Consulting Inc., das strategische Unternehmensbuchhaltungsdienstleistungen für kanadische öffentliche und private Unternehmen anbietet. Herr Ty ist Chartered Professional Accountant (CPA) und besitzt einen Bachelor of Technology in Accounting vom British Columbia Institute of Technology. Tianrui Zhang - Unabhängiger Direktor Herr Tianrui Zhang bringt umfassende Erfahrung im Risikokapitalwesen und fundierte strategische Investmentkompetenz in den Verwaltungsrat von Republic ein. Als Managing Partner eines Family Office mit einem verwalteten Vermögen von über 200 Millionen US-Dollar ist er auf die Identifizierung und Skalierung transformativer Chancen in den Bereichen Konsumententechnologie, Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain spezialisiert. Sein Portfolio umfasst marktführende Unternehmen wie Weee! (Online-Lebensmittelmarktplatz), AiFi (autonome Einzelhandelstechnologie), Canaan (Halbleiter- und Blockchain-Infrastruktur) und Polkadot (Blockchain-Interoperabilitätsprotokoll). Zhangs Investmentkarriere erstreckt sich über Asien und Nordamerika, mit früheren Positionen bei IDG Everbright (Verwaltung von RMB 20 Milliarden in Branchenfonds), iFly, Oriza und Grandshore Blockchain. Seit 2018 wird er als Vordenker im Blockchain- und Kryptowährungssektor anerkannt; seine Karriere begann als früher Bitcoin-Mining-Operator in China. Herr Zhang studierte an der University of California, Berkeley. Hongming Luo - Unabhängiger Direktor Herr Hongming Luo ist ein erfahrener Unternehmer und Technologe mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Gesundheitstechnologie und Derivatemärkte. Er war zuvor Investment Lead bei Mask Network, das einen 100-Millionen-US-Dollar-Fonds verwaltet, der sich auf bahnbrechende Technologien konzentriert. Herr Luo ist außerdem Mitbegründer von Next.ID, einem Infrastrukturprotokoll für die Erstellung dezentraler Identitäten (DID), Beziehungsabbildung und sichere Datenintegration über verschiedene digitale Identifikatoren hinweg. Darüber hinaus war er Mitbegründer von PulzAid, einem innovativen MedTech-Unternehmen, das fortschrittliche Triage-Systeme zur Optimierung der Patientenaufnahme und zur Entlastung von Notaufnahmen entwickelt hat. Herr Luo besitzt sowohl einen Bachelor- als auch einen Masterabschluss in Informatik von der University of California, Berkeley. Unternehmensupdates Rebranding Am 27. Juni 2025 veröffentlichte das Unternehmen ein Update, das den Fortschritt seiner geplanten Umbenennung in Republic Technologies Inc. und die laufende Integration von Ethereum-Infrastruktur hervorhob. Am 16. Juli 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es seinen Namen mit Wirkung vom 15. Juli 2025 offiziell in Republic Technologies Inc. geändert hat. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Tickersymbol "DOCT" gehandelt. Der neue Name Republic spiegelt das breitere Engagement des Unternehmens für Dezentralisierung, Transparenz und demokratisierten Zugang zu sicheren Systemen wider. Inspiriert von den philosophischen Grundlagen von Platons Sokratischem Dialog unterstreicht der Name Republic die langfristige Vision des Unternehmens, eine integrativere und gerechtere digitale Wirtschaft aufzubauen. Das Unternehmen hat außerdem seine Website, Unternehmensunterlagen und regulatorischen Einreichungen aktualisiert, um den neuen Namen widerzuspiegeln. Finanzierungen Am 4. Juni 2025 schloss das Unternehmen (damals unter dem Namen Beyond Medical Technologies Inc.) die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung von vorrangig besicherten wandelbaren Schuldverschreibungen ab und nahm 1,68 Millionen CAD (1,2 Millionen USD) auf. Die Schuldverschreibungen sind wandelbar zu CAD 0,41 pro Aktie oder 70 % des niedrigsten Ausgabepreises vor Fälligkeit, vorbehaltlich eines Mindestpreises von CAD 0,25, mit einer Prämie von 24 %, falls keine Wandlung erfolgt. Die Erlöse werden für das Betriebskapital sowie zum Erwerb von ETH für das Attestationsgeschäft des Unternehmens verwendet. Am 23. Juni 2025 schloss das Unternehmen die zweite und letzte Tranche ab und nahm weitere 418.750 CAD auf. Diese Schuldverschreibungen sind wandelbar zu CAD 0,53 pro Aktie, haben eine Laufzeit von 12 Monaten mit einer Prämie von 15 %, falls keine Wandlung erfolgt, und werden automatisch gewandelt, wenn der 10-tägige VWAP 1,06 CAD übersteigt. Die Erlöse werden für das Betriebskapital und die Erweiterung der Attestationsplattform verwendet. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. Juni 2025 und 23. Juni 2025. Geschäftsentwicklungen Am 29. Juli 2025 gab das Unternehmen seine Integration mit Kraken, einer globalen Börse für digitale Vermögenswerte, bekannt, um die Ausführung und Erweiterung seiner Ethereum-Validator- und Attestationsoperationen zu unterstützen. Am 5. August 2025 trat das Unternehmen in eine strategische Partnerschaft mit BitGo ein, um seine Ethereum-Infrastruktur und die digitalen Treasury-Assets mit institutionellen Verwahrungs- und Staking-Lösungen zu sichern. Durch diese Partnerschaft wird das Unternehmen die Custody-integrierten Staking-Dienste von BitGo nutzen, um Erträge aus seiner ETH-Treasury zu generieren, während die Vermögenswerte unter der Verwahrung von BitGo Trust verbleiben. Am 11. September 2025 kündigte das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit FalconX, einem Prime Broker für digitale Vermögenswerte, an, um ETH-Liquidität und Ausführungsunterstützung für die Validator-Infrastruktur des Unternehmens bereitzustellen, die die Attestationsdienste des Unternehmens untermauert. Am 19. September 2025 gab das Unternehmen eine strategische Zusammenarbeit mit Fireblocks, einer führenden Unternehmensplattform für digitale Vermögensverwahrung, bekannt, um die Governance, das Risikomanagement und die Sicherheitsmaßnahmen für die ETH-denominierte Treasury und die Validator-Operationen des Unternehmens zu verbessern. Betrieb Am 20. August 2025 berichtete das Unternehmen über die Ergebnisse seiner Jahres- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre (die "2025 AGM") am 19. August 2025. Auf der Hauptversammlung legten die Aktionäre die Anzahl der Direktoren auf vier fest und wählten Daniel Liu, Hongming Luo, Tianrui Zhang und Litong Cao in den Verwaltungsrat. Die Aktionäre ernannten außerdem Charlton & Company, CPA zum Abschlussprüfer und genehmigten

(i) eine ordentliche Resolution zur Einführung eines neuen langfristigen Anreizplans (LTIP) mit 20 % Rolling-Anteil, sowie

(ii) eine **Sonderresolution zur Löschung und Ersetzung der Unternehmenssatzung (die "Articles") **. Die Articles und das Informationsrundschreiben sind auf SEDAR+ verfügbar. Am 4. September 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Advance Notice Policy mit sofortiger Wirkung genehmigt hat. Die Advance Notice Policy schreibt vor, dass im Voraus eine Mitteilung an das Unternehmen erfolgen muss, wenn Nominierungen von Personen für die Wahl in den Verwaltungsrat durch bestimmte Aktionäre vorgenommen werden. Geschäftsstrategie Allgemein Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Blockchain-Infrastruktur zu nutzen, um sichere, überprüfbare Dateninfrastrukturen aufzubauen, die dem öffentlichen Interesse dienen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereiche Gesundheitswesen, Regulatorische Compliance, Lieferkettenmanagement, Finanzdienstleistungen, Bildung und andere Sektoren. Das Unternehmen beabsichtigt, Attestationsdienste zu betreiben, die auf einer Validator-Infrastruktur basieren. Validatoren schlagen neue Blöcke vor, bestätigen Transaktionen und - am wichtigsten - erzeugen Attestationen, also kryptografische Stimmen über die Gültigkeit neu vorgeschlagener Blöcke. Diese Attestationen sind digitale Signaturen, die von Validatoren eingereicht werden, um sowohl den Block als auch seine zugrunde liegenden Transaktionen zu bestätigen. Dieser Attestationsmechanismus bildet die Grundlage für eine Vielzahl von On-Chain-Anwendungsfällen, die zunehmend sowohl von öffentlichen als auch privaten Akteuren übernommen werden. Da der Attestationsprozess erfordert, dass das Unternehmen ETH hält und stakt (im Rahmen des Proof-of-Stake-Mechanismus), hat das Unternehmen eine ETH-denominierte Treasury eingerichtet. Das Unternehmen bilanziert ETH als Kernbetriebsvermögen in seiner Bilanz und benötigt ETH, um die Validator-Aktivierung und das Wachstum der Infrastruktur zu unterstützen. Zusammenfassung Um das oben genannte primäre Geschäftsziel zu unterstützen, konzentriert sich das Unternehmen auf die folgenden zwei Säulen: Infrastrukturdienste Das Unternehmen beabsichtigt, Validator-Software zu betreiben, die ETH stakt, um Transaktionen zu bestätigen, neue Blöcke vorzuschlagen und hinzuzufügen sowie den Konsens in der Ethereum-Blockchain aufrechtzuerhalten. Durch diese Aktivitäten generieren Validatoren Attestationen - kryptografische digitale Signaturen, die sowohl die Gültigkeit jedes Blocks als auch der zugrunde liegenden Transaktionen verifizieren. Das Unternehmen betrachtet Allzweck-Attestationen als einen aufkommenden Standard, der zunehmend von öffentlichen und privaten Akteuren übernommen wird. Diese umfassen Eigentumsnachweise (Proof-of-Ownership), Datennachweise (Proof-of-Data), Identitätsverifizierungen und andere digital signierte Attestationen, die es Einzelpersonen, Organisationen und Systemen ermöglichen, überprüfbare, manipulationssichere Ansprüche auf der Blockchain zu erstellen. Diese Fähigkeit bedient ein breites Spektrum von institutionellen und privaten Kunden aus verschiedenen Sektoren, einschließlich Biotechnologie, Konsumgüterindustrie, Regulatory Compliance, Lieferkettenmanagement, Künstliche Intelligenz, Finanzdienstleistungen und Bildung. Das Unternehmen erwartet, Einnahmen hauptsächlich durch Servicegebühren für Attestationsaktivitäten zu erzielen. Im Attestationsprozess werden die Validatoren des Unternehmens Attestationsanfragen erhalten, wie etwa die Überprüfung der Gültigkeit vorgeschlagener Blöcke und die Abstimmung über Blockfinalität. Diese Attestationsanfragen entstehen durch eine Vielzahl von On-Chain-Aktivitäten, darunter das Signieren digitaler Signaturen, das Abschließen von Transaktionen, die Abwicklung von grenzüberschreitenden Zahlungen, die Verifizierung von Nachrichten oder Inhalten, die Authentifizierung von Identitäten (z. B. für Veranstaltungstickets), das Einlösen von Bonuspunkten aus Anwendungen und die Teilnahme an Governance-Abstimmungen von Unternehmen. Diese Aufgaben werden durch das Ethereum-Konsensprotokoll aus dem allgemeinen Validator-Set zugewiesen, was bedeutet, dass viele Attestationsanfragen von externen Clients stammen, mit denen das Unternehmen möglicherweise keine direkte Beziehung hat. Das Protokoll leitet diese Anfragen automatisch an die Plattform des Unternehmens weiter, um sie zu attestieren. Wenn diese Aufgaben gemäß den Protokollregeln ausgeführt werden, werden die Gebühren On-Chain an die vom Unternehmen festgelegte Abzugsadresse gutgeschrieben. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Vor-Kommerzialisierungsphase seiner Dienstleistungen. In dieser Phase liegt der Fokus auf drei zentralen Bereichen: 1. Infrastrukturpartnerschaften Das Unternehmen konzentriert sich darauf, eine ausgewählte Gruppe von Infrastrukturpartnern zu integrieren und tiefe Kooperationen mit ihnen aufzubauen, einschließlich der potenziellen White-Label-Nutzung ihrer Kernkomponenten für Geschäftsanwendungen. Diese Partnerschaften sind darauf ausgelegt, die Markteinführungszeit zu verkürzen, indem bewährte Technologie-Stacks genutzt werden, anstatt alle Systeme intern zu entwickeln - wodurch das Entwicklungsrisiko reduziert und von Anfang an institutionelle Leistungsstandards gewährleistet werden. Das Unternehmen priorisiert Partner mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in den Bereichen digitale Vermögensverwahrung, Validator-Betrieb und unternehmerische Blockchain-Integration. Durch die Einbettung dieser Komponenten in seine Servicearchitektur unter White-Label-Vereinbarungen kann das Unternehmen Markenkonsistenz und Produktkontrolle aufrechterhalten, während es sich auf erprobte Systeme für Sicherheit und Zuverlässigkeit stützt. Diese Partnerschaftsstrategie ermöglicht außerdem eine flexible Skalierung, wenn die Nachfrage steigt, und bietet Zugang zu operativer Redundanz, technischem Support und globaler Abdeckung, ohne übermäßige Vorabkapitalkosten zu verursachen. 2. Technologiebewertung Das Unternehmen testet aktiv verschiedene Infrastrukturanbieter und deren jeweilige Dienstleistungen, um optimale Integrationspfade zu bestimmen. Beispielsweise bieten sowohl Fireblocks als auch BitGo Verwahrungslösungen an, jedoch unterscheiden sich Transaktionsverarbeitungseffizienz, Benutzererfahrung und API-Integrationsumfang zwischen den Plattformen. Fireblocks verfügt über ein stark vernetztes Ökosystem mit schneller Transaktionsweiterleitung und hoher institutioneller Akzeptanz, während BitGo konservativere Verwahrungsrahmen mit Multi-Signatur-Sicherheit und regulatorischen Lizenzen in mehreren Rechtsordnungen bietet. Diese Unterschiede sind wichtig bei der Integration mit nachgelagerten Finanzpartnern, Börsen und Liquiditätsanbietern, da Leistungs- und Compliance-Anforderungen je nach Transaktionsvolumen und regulatorischer Aufsicht variieren. Parallel bewertet das Unternehmen Validator-Infrastrukturen verschiedener Anbieter, die Distributed Validator Technology (DVT), Slashing-Versicherungen und Redundanzprotokolle anbieten, um sowohl technische Resilienz als auch institutionelles Risikomanagement sicherzustellen. Während das Unternehmen seine Business-Stack-Architektur aufbaut, ermöglichen diese Bewertungen eine modulare Integration verschiedener Anbieter, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Kosteneffizienz, Geschwindigkeit, Compliance und Sicherheit zu schaffen - und so eine skalierbare Architektur zu entwickeln, die sich an regulatorische und marktbedingte Veränderungen anpassen kann. 3. Compliance-Framework Das Unternehmen errichtet derzeit ein robustes internes Compliance-Framework. Da die Geschäftsabläufe die Nutzung sowohl der Treasury des Unternehmens als auch der Ressourcen seiner Partner beinhalten, ist es entscheidend, ein ausgereiftes Kontrollsystem zu implementieren, das Zugriffsrechte verwaltet, Aufgabentrennung erzwingt und eine ordnungsgemäße Autorisierung für alle finanziellen Aktivitäten sicherstellt. Dieses Framework umfasst mehrstufige Genehmigungsprozesse, Überwachungs- und Berichtssysteme, interne Audits sowie die Einhaltung geltender regulatorischer Standards. Das Ziel besteht darin, eine Betriebsumgebung zu schaffen, in der sensible Daten und finanzielle Transaktionen durch starke Governance-Strukturen geschützt sind - wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlmanagement, unbefugtem Zugriff oder Regelverstößen verringert wird. Die Compliance-Initiativen des Unternehmens sind außerdem darauf ausgelegt, mit den Erwartungen institutioneller Investoren - einschließlich Staatsfonds, Family Offices und Vermögensverwaltern - in Einklang zu stehen, die nachweisbare Risikomanagementsysteme verlangen, bevor sie Kapital bereitstellen. Da das Attestationsgeschäft die Informationen von Kunden potenziell Smart-Contract-Risiken und finanziellen Risiken aussetzt, ist das Unternehmen überzeugt, dass der umsichtigste Ansatz darin besteht, bewährte, markterprobte Infrastrukturelemente zu integrieren, die diese Risiken deutlich reduzieren und gleichzeitig institutionelle Zuverlässigkeit gewährleisten. Das Unternehmen geht davon aus, das Geschäft innerhalb von sechs Monaten zu kommerzialisieren, wobei die Anfangsentwicklungskosten auf etwa 5 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Treasury Im Rahmen des Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus von Ethereum sind Attestatoren verpflichtet, ETH zu halten und zu staken, um den Attestationsprozess durchzuführen. Das Volumen des über die Infrastruktur eines Attestators gestakten ETH erhöht direkt dessen Fähigkeit, das Netzwerk zu sichern und präzise, zuverlässige Attestationen zu generieren. In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen eine ETH-denominierte Treasury eingerichtet, ETH als Kernbetriebsvermögen in seiner Bilanz erfasst und beabsichtigt, die Größe seiner ETH-Bestände zu erweitern, um das Attestationsgeschäft zu unterstützen. Das Unternehmen hat ETH durch eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierungen beschafft. Kapital wird erhoben und eingesetzt mit dem Ziel, die Kapitalkosten zu optimieren, durch diszipliniertes Bilanzmanagement, strategische Emissionstermine und die Zuweisung der Mittel für ETH-Erwerbe und Validator-Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie im Annual Information Form des Unternehmens vom 16. September 2025, das im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Ausblick auf Q4 2025 und darüber hinaus Das Unternehmen entwickelt sein Geschäft im Rahmen der folgenden Initiativen weiter: 1. Partnerschaftsausrichtung (Partnership Alignment) Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Partnerschaften mit etablierten Ethereum-Infrastruktur-Anbietern, Verwahrungsstellen und institutionellen Staking-Plattformen. Diese Kooperationen sind darauf ausgelegt, die Validator-Kapazität zu erweitern, die Systemresilienz zu stärken und die Marktglaubwürdigkeit zu erhöhen, indem sie sich mit anerkannten Branchenführern abstimmen. Durch die Nutzung solcher Partnerschaften möchte das Unternehmen die Adoption beschleunigen, technisches Know-how teilen und Best-Practice-Infrastrukturstandards integrieren, um institutionellen Kunden einen besseren Service zu bieten. 2. Kommerzialisierung der Attestationsplattform (Attestation Platform Commercialization) Eine zentrale Priorität des Unternehmens ist die Kommerzialisierung seiner Attestationsplattform. Die kommerzialisierte Plattform wird Einblicke in zentrale technische Leistungskennzahlen bieten, einschließlich Latenz, Uptime, Finalitäts-Checkpoints, Epochenleistung, Netzwerkgesundheit, Unbonding-Status und Slashing-Risiko. Dadurch können Unternehmenskunden Leistung und Zuverlässigkeit transparent und präzise überwachen. Nach dem Start der Attestationsplattform wird das Unternehmen den Aufbau strategischer Partnerschaften mit führenden Branchenunternehmen fortsetzen. Die Plattform kann anschließend skaliert werden, um ein größeres Volumen an Attestationen zu verarbeiten, und so positioniert werden, dass sie eine breitere Basis institutioneller Kunden bedient. 3. Erweiterung und Verwaltung der Treasury (Treasury Expansion and Management) Die ETH-denominierte Treasury des Unternehmens dient als zentrale operative Grundlage und bietet das Kapital, das erforderlich ist, um Validatoren zu betreiben und das Ethereum-Netzwerk zu sichern. Das Unternehmen plant, seine ETH-Bestände systematisch zu erweitern, während es nachhaltige Einnahmen durch die Einsatz dieser Vermögenswerte in Attestationsoperationen generiert. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Forschung zu neuen Geschäftsmodellen und diversifizierten Ertragsströmen voran, die aus Attestationsaktivitäten resultieren. Dazu gehört die Erforschung innovativer Servicemodelle für Unternehmenskunden sowie die Integration mit führenden Technologiepartnern, um ETH-bezogene Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren. 4. Globale Bildung und Geschäftsentwicklung (Global Education and Business Development) Um die Einführung von Attestationsstandards zu fördern, verpflichtet sich das Unternehmen zu Thought Leadership, Ökosystembeteiligung und Unternehmensbildung. Durch die Teilnahme an globalen Konferenzen, die Einbindung von Regulierungsbehörden und die Entwicklung branchenspezifischer Fallstudien möchte das Unternehmen die Rolle von Attestationen bei der sicheren, manipulationssicheren Verifizierung hervorheben. Diese Initiativen sollen institutionelles Vertrauen stärken, Unternehmen aus verschiedenen Branchen einbinden und Republic als globalen Marktführer für blockchainbasierte Attestationsinfrastruktur etablieren. Über Republic Technologies Inc. Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft integriert. Gestützt auf eine ETH-denominierte Treasury betreibt das Unternehmen eigene Validator- und Attestationsnetzwerke, um die Datenintegrität für universelle Anwendungen zu gewährleisten. Im Namen des Verwaltungsrats

Daniel Liu, Chief Executive Officer

E-Mail: info@republictech.io

https://republictech.io/ Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister haben diese Mitteilung geprüft oder übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Veröffentlichung. Zukunftsgerichtete Aussagen (Forward-Looking Statements) Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Informationen, Schätzungen, Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "glaubt" oder durch Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden. Ebenso können sie durch Aussagen identifiziert werden, die ausdrücken, dass bestimmte Handlungen "können", "könnten", "sollten", "würden", "mögen" oder "werden" unternommen, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Erwartungen, Strategien und Pläne des Unternehmens;

die Entwicklung und Kommerzialisierung der Attestationsplattform des Unternehmens;

die Erwartung, dass das Unternehmen eine proprietäre Validator-Infrastruktur im Ethereum-Netzwerk skalieren wird;

die Erwartung, dass das Unternehmen in regulierte Sektoren wie Bildung, Logistik und Finanzdienstleistungen expandieren wird, indem es zusätzliche Unternehmenskunden in sein Attestationsprogramm aufnimmt;

die Annahme, dass Allzweck-Attestationen zunehmend sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor übernommen werden;

die Erwartung, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine ETH-denominierte Treasury aufrechtzuerhalten und zu erweitern, um das Attestationsgeschäft zu unterstützen;

die Erwartung, dass das Unternehmen Einnahmen über Attestationsaktivitäten generieren wird;

die Erwartung, dass das Unternehmen Dienstleister bewertet und auswählt, um Kosteneffizienz, Geschwindigkeit, Compliance und Sicherheit zu optimieren;

die Pläne des Unternehmens, eine Governance-gestützte Betriebsumgebung aufzubauen;

die Pläne zur Teilnahme an globaler Bildung und Geschäftsentwicklung, um die Rolle von Attestationen bei der sicheren, manipulationssicheren Verifizierung hervorzuheben;

sowie alle anderen zeitlichen, operativen, finanziellen, wirtschaftlichen, rechtlichen, regulatorischen und politischen Faktoren, die zukünftige Ereignisse oder Bedingungen beeinflussen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahmen, dass: das Unternehmen über die erforderlichen Ressourcen verfügen wird, um seine Geschäftspläne umzusetzen;

das Unternehmen in der Lage sein wird, Schlüsselpersonal und externe Berater zu halten und zu gewinnen;

das Unternehmen die Attestationsplattform entwickeln und kommerzialisieren kann;

das Unternehmen seine Validator-Infrastruktur im Ethereum-Netzwerk skalieren kann;

das Unternehmen in regulierte Sektoren wie Bildung, Logistik und Finanzdienstleistungen expandieren kann;

Allzweck-Attestationen zu einem aufkommenden Standard werden, der zunehmend von öffentlichen und privaten Akteuren übernommen wird;

das Unternehmen seine ETH-denominierte Treasury aufrechterhalten und erweitern kann, um das Attestationsgeschäft zu unterstützen;

das Unternehmen Einnahmen durch den Einsatz seiner Ethereum-Bestände in Attestationsoperationen generieren wird;

das Unternehmen mit Infrastrukturpartnern zusammenarbeiten wird, um eine skalierbare Nachfragebewältigung zu ermöglichen;

das Unternehmen Dienstleister effektiv bewerten und auswählen wird, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Kosten, Effizienz, Geschwindigkeit, Compliance und Sicherheit zu erreichen;

das Unternehmen eine Governance-gestützte Betriebsumgebung aufbauen wird;

das Unternehmen an globalen Bildungs- und Geschäftsentwicklungsinitiativen teilnehmen wird, um die Rolle von Attestationen hervorzuheben;

das Unternehmen potenzielle Cybersecurity-Bedrohungen zeitnah und effektiv bewältigen wird. Darüber hinaus beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen eine Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass das Unternehmen kein Kapital aufbringen kann, um seine Operationen zu finanzieren;

dass das Unternehmen die Attestationsplattform nicht entwickeln oder kommerzialisieren kann;

dass das Unternehmen die Validator-Infrastruktur nicht skalieren kann;

dass das Unternehmen nicht in regulierte Sektoren expandieren kann;

dass Allzweck-Attestationen nicht zu einem Standard werden, der von öffentlichen und privaten Akteuren übernommen wird;

dass das Unternehmen die ETH-denominierte Treasury nicht aufrechterhalten oder erweitern kann;

dass das Unternehmen Cybersecurity-Bedrohungen nicht zeitnah und effektiv adressieren kann;

dass das Unternehmen nicht über ausreichende Ressourcen verfügt, um wettbewerbsfähig zu bleiben;

sowie die weiteren Risiken, die im Annual Information Form und anderen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca ausführlicher beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher werden die Leser aufgefordert, kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Weder das Unternehmen noch seine Vertreter übernehmen irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Weder das Unternehmen noch seine Vertreter übernehmen Haftung, gleich ob aus Vertrag, Delikt, Treuhandpflicht oder anderweitig, gegenüber dem Empfänger oder einer anderen Person, die aus der Verwendung oder Unterlassung von Informationen in dieser Pressemitteilung entsteht. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/272687 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/272687

