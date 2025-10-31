VANCOUVER, B.C., 30. Oktober 2025 - Fairchild Gold Corp. ("Fairchild" oder das "Unternehmen") (TSXV: FAIR, FWB: Y4Y, OTCID: FCHDF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 30. Oktober 2025 einen verbindlichen Kaufvertrag ("BPA") mit einer privaten, unabhängigen Partei abgeschlossen hat, um eine 100%ige Beteiligung an dem bohrbereiten Gold- und Silberkonzessionsgebiet Carlin Queen zu erwerben, das strategisch günstig entlang der Goldminentrends Midas und Carlin in Nevada gelegen ist. Das Konzessionsgebiet umfasst 73 nicht patentierte Erzgang-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.508 Acres.

Fairchild erzielt mit dem Erwerb des fortgeschrittenen Projekts Carlin Queen eine "Trinity" in Nevada

Abbildung 1 - Projekt Carlin Queen

Projekt Carlin Queen: bohrbereites Gold-Silber-Konzessionsgebiet mit mehreren Zielen

Carlin Queen ist ein in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliches Gold-Silber-Projekt, das sich an der Schnittstelle der Goldtrends Carlin und Midas-Hollister befindet (Abbildung 1). Es liegt 48 Meilen nordwestlich von Elko, Nevada, und etwa 11 Meilen nordwestlich des Minenkomplexes Goldstrike von Nevada Gold Mines LLC. Bis 2022 wurden mehr als 98 Millionen Unzen Gold aus dem erstklassigen Carlin Trend gefördert (Special Publication MI- 2022, The Nevada Mineral Industry, Nevada Bureau of Mines and Geology). Das Projekt grenzt auch an die Nordseite der Au-Ag-Mine Hollister der Hecla Mining Company, einer ehemaligen produzierenden (ca. 570.000 Unzen Gold plus Silber) hochgradigen Au-Ag-Mine, deren ursprünglichen, vor Einführung moderner Standards ermittelten Produktionserzreserven von Great Basin Gold (Glanville, 2002) auf 1,29 Unzen Gold pro Tonne plus 7,00 Unzen Silber pro Tonne Silber geschätzt wurden.

Die nahe gelegene Mine Midas von Hecla verfügte über eine vor Einführung moderner Standards ermittelte Erzreserve von 3.000.000 Unzen Gold bei etwa 1 Unze Gold pro Tonne und etwa 12 Unzen Silber pro Tonne (Goldstrand und Schmidt, 2000). Bis heute hat Midas über 2.000.000 Unzen hochgradiges Gold (plus Silber) gefördert, was die bemerkenswerte Ergiebigkeit dieser Region und die hohen Goldgehalte in den Abbaustellen unterstreicht, die häufig über 1 Unze Gold pro Tonne lagen.

Das Projekt Carlin Queen liegt in einem strukturell gewölbten Gebiet entlang der Schnittstelle zwischen den verworfenen paläozoischen Gesteinen des Carlin Trend und den felsischen Lavaströmen, Kuppeln und Tuffgesteinen des Vulkanfeldes Northern Nevada Rift aus dem Miozän. Carlin Queen verfügt sowohl über Gold-Silber-Ziele vom Carlin-Typ aus dem Eozän als auch über epithermale Gang- und Brekzienfüllungen mit geringer Sulfidierung sowie möglicherweise disseminierte Typen. Bestimmte größere Verwerfungsstrukturen in der Mine Hollister erstrecken sich nach Norden bis zu Carlin Queen. Auf Carlin Queen und der Mine Hollister sind lokal anomale Gehalte von bis zu 1.500 ppm Wolfram vorhanden, was auf das Vorhandensein einer magmatischen Intrusion in der Tiefe und mineralisierte Skarn-Taktit-Gesteine hindeutet, die Carlin-artige Goldlagerstätten vom Gold Acres-Typ-Form beherbergen könnten.

Darüber hinaus gibt es an der Oberfläche des Konzessionsgebiets Carlin Queen auch eine potenziell bedeutende Bentonit-Ton-Lagerstätte. Diese Lagerstätte, die über eine Straße erreichbar ist, muss noch genauer auf ihre Größe und ihren Gehalt untersucht werden.

Carlin Queen profitiert von früheren geologischen Kartierungen des gesamten Konzessionsgebiets durch den U.S. Geological Survey sowie von neueren Kartierungen und geochemischen Probenahmen. Im Konzessionsgebiet wurden geophysikalische Untersuchungen mittels Bodenmagnetik, Gravitation, CSAMT und induzierter Polarisation durchgeführt.

Carlin Queen beherbergt mehrere nicht überprüfte große Gold-Silber-Zielgebiete und Step-out-Möglichkeiten, die ein erhebliches Explorationspotenzial für weitere Gold- und Silberentdeckungen bieten.

Highlights der Transaktion

- 100 % der Eigentumsanteile am Projekt

- Gebiet von Interesse: Die Parteien haben sich auf ein 2 Meilen großes Gebiet von Interesse rund um die Claims geeinigt.

- Gegenleistung: 3 jährliche Barzahlungen in Höhe von 150.000 USD mit einem Preisnachlass auf 375.000 USD bei Zahlung vor dem 30. April 2026.

- Net Smelter Return-(NSR)-Royalty in Höhe von 2 % gewährt; Rückkaufoption: bis zu 100 % der NSR für 4 Mio. USD.

Nikolas Perrault, CFA, Executive Chairman von Fairchild Gold Corp., kommentierte:

"Mit dieser zusätzlichen Übernahme sämtlicher Anteile am Projekt Carlin Queen hat Fairchild in weniger als 18 Monaten ein bedeutendes, auf Nevada fokussiertes Gold- und Kupferportfolio zusammengestellt. Carlin Queen verbindet ein starkes Explorationspotenzial mit einer einzigartigen strategischen Lage in einem bewährten Gebiet neben Weltklasse-Minen wie Hollister, Midas und Goldstrike."

QP-Erklärung:

Alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. Nr. 10717, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, der als unabhängiger beratender Geologe für Fairchild tätig ist und das Konzessionsgebiet mehrmals untersucht hat, geprüft. Er hat die aus privaten und öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen zum Konzessionsgebiet geprüft und ist für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diesen genehmigt.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild Gold Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich mit der Mineralexploration und dem Erwerb von Kupfer- und Goldvorkommen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Nordamerika befasst. Das Unternehmen erschließt hochwertige Rohstoffkonzessionsgebiete in Nevada mit großem geologischem Potenzial. Seine Strategie konzentriert sich auf die Schaffung eines langfristigen Shareholder-Values durch disziplinierte Exploration, strategische Partnerschaften und verantwortungsbewusste Erschließungspraktiken. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen auch sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Fairchild Lake, das rund 250 Kilometer nordwestlich der Stadt Thunder Bay im Bergbaurevier Patricia in der Provinz Ontario liegt. Die 2.224 Hektar große Konzessionsfläche setzt sich aus 108 Bergbau-Claims zusammen.

Im Namen des Board of Directors

Nikolas Perrault, CFA

Executive Chairman Fairchild Gold Corp.

info@fairchildgold.com

nikolas@fairchildgold.com

(866) 497-0284

www.fairchildgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") dar. Ohne Einschränkung des Vorstehenden umfassen solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens, die nicht auf den Abschluss der Transaktion und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen beschränkt sind. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie "können", "würden", "könnten", "werden", "wahrscheinlich", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "schätzen" und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im jüngsten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter https://fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81622



