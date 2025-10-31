Was bereits einige Experten vorhergesagt haben, hat nun auch Shell-CEO Wael Sawan bestätigt: Am Ölmarkt dürfte es 2026 ein Überangebot geben. So betonte Sawan in einem Interview: "Ich denke, es gibt ein glaubwürdiges Szenario für ein Überangebot im Jahr 2026. Wir haben uns natürlich in den vergangenen zwei bis drei Jahren auf diesen Zeitpunkt eingestellt."So habe der Konzern diverse Investitionsvorhaben zurückgefahren oder gar komplett aufgegeben. Zudem kündigte Shell neben der anhaltend hohen Quartalsdividende ...

